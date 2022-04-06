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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ricciardo: "Pistte yapılan değişiklikler sonrası çok daha farklı bir Pazar gününe hazır olun"

Bu hafta sonu kendi evinde yarışacak olan Daniel Ricciardo, pistte yapılan değişikliklerin "çok daha farklı bir Pazar günü izleteceğini" düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
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Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen Avustralya GP, 2022 itibariyle takvime geri döndü. Bu iki yıl içinde organizatörler ve F1, Melbourne pistinde birtakım değişikliklere gitti.

Birkaç viraj yeniden yapılandırıldı ve daha geniş hale getirildi, en büyük değişiklikler ise pistin arka bölümünde gerçekleşti.

6. viraj ile 11. viraj arasındaki bölümde yapılan değişiklikler sonrası pist daha hızlı hale geldi, bu değişikliklerin temel amacı ise geçiş sayısını arttırmak.

Çarşamba günü, Melbourne'lu sanatçı Reko Rennie ile birlikte tasarladıkları ve Avustralya Kızılhaçı'na bağış toplamak amacıyla bu hafta sonu yapılacak yarıştan sonra açık artırmaya çıkarılacak yeni kask tasarımının tanıtımında konuşan Ricciardo, daha heyecanlı bir yarış gerçekleşeceği konusunda iyimser.

"Yeni pist düzeni oldukça iyi duruyor. Yarışı daha iyi hale getirmek için ne yapılması gerektiği konusunda ilk fikirler ortaya atıldığında, pistin yenilenmesiyle ilgili görüşmelere biraz dahil olmuştum."

"Melbourne her zaman eğlenceli bir pistti, ancak pazar günleri pistin doğası gereği geçiş yapmak biraz zor oluyordu. Ortaya atılan ana fikir sadece Pazar gününü biraz daha heyecanlı hale getirmek ve geçiş sayısını arttırmaktı. Yani evet, pist daha akıcı olacak.” dedi.

Ricciardo aynı zamanda Melbourne pistinin daha akıcı hale gelmesinin, özellikle yavaş virajlarda zorlanan McLaren için faydalı olacağını umuyor.

Ricciardo, "Yılın ilk yarışı olan Bahreyn'de epey zorlanmıştık, bol virajlı teknik bir pistti. Sonra Suudi Arabistan'a gittik, pist çok daha akıcıydı. Bence Melbourne, Cidde hafta sonu gibi olacak, orada bir adım daha rekabetçiydik. Umarım bu iyi anlamlar taşıyordur."

"Fakat genel olarak yarışa bakmak gerekirse, çok daha farklı bir Pazar günü göreceğinizi düşünüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo bu sene henüz puan ile tanışamadı. Avustralyalı pilot Suudi Arabistan'da yarışa erken veda ederken, Bahreyn'de aracı puan savaşı verecek kadar güçlü değildi.

Hayranları ondan "kendi evinde bir podyum" bekliyorlar, onun için ise minimum hedef yarışı ilk 10'da bitirebilmek.

Ricciardo, "Kulağa basit geliyor fakat henüz puan elde edemedim. Yalnızca iki yarış oldu, bu yüzden puan kazanmak için bir başlangıç ​​diyelim. Bu minimum hedef."

“Gerçekçi olarak, muhtemelen herkesi mutlu edecek tek şey bir podyum. Bunu çok isterim, ama işin doğrusu, hala bunun biraz uzağındayız.” dedi.

Ancak Ricciardo, Avustralya'da kazanmak için savaşabilecek bir araca sahip olmasa da, 2020'deki yarışın ilk antrenman seansına saatler kala iptal edilmesinden sonra ülkeye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söylüyor.

Ricciardo, “Bence bir kez kaybettiğinizde, onu ne kadar özlediğinizin farkına varıyorsunuz Bu gerçekten duygusal."

"Birkaç sene önce, buraya son geldiğimizde, hepimiz hazır durumdaydık. O gece yattığımda ertesi sabah uyanıp piste çıkmaya hazırdım ve gecenin ortasında yarışın iptal edildiğini öğrendim. Oldukça kalp kırıcıydı."

"Bu yorumum -özellikle bir pilot olarak- biraz bencil bir bakış açısına sahip olacak, ancak burada olan ve bir yarış görmeyi bekleyen herkes için söylemem gerekiyor ki, Avustralya oldukça uzak, bu yüzden Avustralyalıların yarışlar için dünyanın diğer yerlerine seyahat etmesi kolay değil. Herkes zorlu bir süreçten geçti, bu yüzden buraya geri döndüğüm için çok mutluyum.” dedi.

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