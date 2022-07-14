Ricciardo: "Pilotların yuhalanmasını tasvip etmiyorum"

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Son dönemde Formula 1, ırkçılık, hakaret ve taraftarların uygunsuz davranışlarına yönelik tartışmalarla çalkalanıyor.

Avusturya GP'si sıralama turlarının son bölümünde kaza sonucu günü kapatan Lewis Hamilton'ın kazası, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanmış, İngiltere GP'si sıralama turları esnasında spin atan Max Verstappen ise yuhalanmıştı.

Bu konu hakkında konuşan Ricciardo, diğer birçok pilot gibi tutkulu taraftarların spor için iyi olduğunu kabul etti, ancak sınırı aşmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Motorsport.com tarafından Hamilton olayı hakkında soru sorulduğunda Avustralyalı pilot, "Rekabetlerin kesinlikle harika olduğu durumlarda biraz farklı bir alana giren bir kaza olduğunu düşünüyorum."

"Geçen yılki Lewis-Max mücadelesi bir harikaydı. Elbette diğer her sporda olduğu gibi bir taraf seçmek de normal. Dolayısıyla herhangi bir pist üstü mücadelesi esnasında alkışlanmak epey havalı."

"Ancak hiçbir zaman yuhalamayı desteklemedim, bunu tasvip etmiyorum. Çok beğendiğiniz ve kendinizi bağladığınız pilotlar olabilir, kendisinin kaza yaptığını görmek istemezsiniz."

"Elbette tribünleri ve insanların duygularını kontrol etmeye kalkmayacağım. Sporu spor yapan şeylerden birisi bu ve insanların bir pilotun arkasında durduğunu görmek güzel." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İnsanların yarışın heyecanına kendilerini kaptırabileceklerini öne süren Ricciardo, "Bütün gün kalabalığın içindeyken ve birkaç bira içmişken yanınızdaki adam uygunsuz bir hareket yaparsa, bunun sorun olmadığını düşünürsünüz."

"Ancak tribündeki herkes olgunlaşmış insanlar, 15 yaşında bir çocuk olarak yaptığınız şeyleri 30 yaşında bir adam olarak yapmamalısınız, daha mantıklı olmalısınız." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise, "Bence bariyerin diğer tarafında olduğunuzda, futbol olsun, motor sporları olsun, bazen insanlar bu sporları yapanların da insan olduğunu unutuyorlar."

“Hepimiz insanız; pilotlar, mühendisler, medya, taraftarlar. Herhangi bir nedenle birini yuhalamak veya kazasına sevinmek için hiçbir gerekçe yok."

"Burada hepimiz hayatımızı riske atıyoruz ve motor sporlarının tehlikelerini çok kısa süre önce tecrübe ettik. 300 km/s hızla giderken biri sizi alkışlıyor ve duvara çarpıyorsunuz. Ne demem gerektiğini bilmiyorum." dedi.