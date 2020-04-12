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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Pilotlar yeni F1 takviminde söz sahibi olmalı"

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Ricciardo: "Pilotlar yeni F1 takviminde söz sahibi olmalı"
Ekleyen:
, Editör
12 Nis 2020 08:46

Daniel Ricciardo, koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken 2020 Formula 1 takviminde pilotların da söz hakkının olmasını istiyor.

Formula 1 2020 sezonunun ilk dokuz yarışının iptal edilmesine ya da ertelenmesine karar verildi. Şimdi Temmuz ayında başlayan ve yaklaşık 15-19 yarışı içerecek yeni bir takvim üzerinde çalışılıyor.

Hangi yarışların yapılmayacağı bilinmiyor ancak Melbourne ve Monako yarışları 2020 takviminden zaten düşmüş durumda.

Ancak sezon Temmuz yerine ilerleyen aylarda gerçekleştirilirse bu durumda pek çok yarışın takvimden düşmesi gerekecek.

Daniel Ricciardo, tüm bu durumdan ötürü yeni takvim hazırlarken pilotlara da söz hakkı verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Avustralyalı pilot Fransaız Canal+'a verdiği demeçte, "Evet, sanırım biz de dahil olabiliriz. Ayrıca hepimizin iletişim kurmak adına bir parçası olduğumuz, özel bir pilot derneğimiz (GPDA) de var."

"Bizimle iletişime geçebilirler ve onlarla konuşabiliriz. Hızlı bir şekilde birkaç telekonferans gerçekleştirebiliriz. Sonrasında da kabul edilebilir bir seçenek belirleyebilir ve F1 yönetimi ile tartışabiliriz." dedi.

Ricciardo, hafta sonunun iki güne düşürülmesini de destekliyor.

“Her hafta yarışmamız gerekiyorsa, hafta sonunu daha kompakt ve kısa hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Bence yarışlar üç yerine iki gün içinde yapılabilir."

"Lojistik tarafa bakarsak, önce Avrupa'da mümkün olduğunca çok yarış yapabiliriz, sonra Asya'ya ve sonra da Amerika'ya gidebiliriz. Bu mantıklı olacak ve bence hepimiz yarışmak isteyeceğiz."

"Eğer üç gün yerine iki günlük bir hafta sonuna sahip olma şansımızı varsa çok sayıda yarış yapmak mümkün olabilir. Bence sürücüler daha fazla yarış yapma imkanı varsa bunun iyi bir şey olduğunu düşünürler." 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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