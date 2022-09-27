Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış
Oscar Piastri, Daniel Ricciardo'dan kendisine McLaren'da başarılar dilemek için bir telefon aldığını ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.
Bu durum tabii ki, Piastri'nin kendisinden daha tecbüreli olan vatandaşının McLaren koltuğunu aldığı anlamına geliyor.
McLaren, sekiz kez Grand Prix kazananı Ricciardo'yu kendisinden 12 yaş küçük ve hiç Formula 1'de yarışmamış bir çaylakla değiştirme kararı aldı.
Ricciardo, 2021'in başında takıma katıldığından beri İtalya Grand Prix'sindeki sürpriz bir zafer dışında hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde ederken, McLaren 2023 için genç bir kadro seçme kararı aldı.
Woking merkezli takım, bu sezon Alpine takımı için simülatör ve yedek pilot olarak görev yapan 2021 Formula 2 şampiyonunu; 22 yaşındaki Lando Norris'in yanına getirecek.
Bu değişim, iki Avustralyalı pilot olan Piastri ve Ricciardo arasında gerginlik yaratabilirdi, ancak Ricciardo, yerini alan vatandaşıyla bir telefon görüşmesi yaparak aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.
Oscar Piastri, Reserve Driver Alpine F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
In The Fast Lane podcast'inde Ricciardo ile arasının iyi olup olmadığı sorulduğunda Piastri, "Evet, öyle düşünüyorum. Daniel'in benimle iletişime geçmesi gerçekten harika bir şeydi."
"Aslında ben iletişime geçmeyi planlıyordum ama olayların zamanlamasından dolayı erteleme kararı aldım, çünkü o sürekli yarışıyor ve açıkçası benden haber almak isteyip istemediğini de bilmiyordum."
"Ne söyleyeceğim konusunda kararsızdım ancak o beni aramış oldu." dedi.
Ayrıca Ricciardo'nun geleceği belirsizliğini koruduğu ve henüz bir alternatif işi onaylanmadığı için, böyle zor bir duruma böylesine klas bir şekilde tepki vermesi Piastri'yi oldukça rahatlatmış.
Piastri, "Onun bu şekilde iletişim kurması benim için harikaydı."
"Ortada kötü duyguların olmadığını bilmek bana gerçekten çok yardımcı oldu. O yüzden iletişime geçmesi gerçekten iyi oldu, çok güzel bir andı."
"Eğer Daniel'ın pistte elde ettiği başarıyı ve pist dışında olduğu karakteri örnek alırsam, makul bir iş yapacağımı düşünüyorum." dedi.
Rossi: "Piastri sonsuza kadar sözleşme konusuyla anılacak"
"F1 2023 için motor cezalarında, DRS sisteminde ve formatta değişiklik planlıyor"
Son Haberler
İyi bir uyku, neden sadece Singapur GP'nin sorunu değil?
Bu hafta sonu Singapur'a dönen Formula 1 dünyasındaki herkes için en çok konuşulan konuların başında gece uykuları ve nasıl yeteri kadar uyunacağı yer alacak.
Ferrari, motorların dondurulması nedeniyle işçi çıkarabilir mi?
1 Eylül'de hibrit motorların da dondurulmasıyla birlikte F1 güç üniteleri, 2025'in sonuna kadar aynı kalacaklar. Yani artık performans ve gelişim çalışmaları için yıl başına 100 adet güç ünitesi üretilmesine gerek kalmayacak. Motor departmanları, bu yüzden önümüzdeki 3 yılda stratejik önemini kaybedecek ve motorlar aynı kalacağından takımın odağı, daha çok şasi ile aerodinamik performansa kayacak. Ayrıca 2026 güç üniteleri daha az işgücüne ihtiyaç duyacak. Mattia Binotto, motor departmanındaki personel sayısını azaltmak üzerinde çalışıyor. Binotto, motor departmanındaki bazı isimleri takım içerisinde başka projelere yönlendirebilir ama İtalyan ekibin işçi çıkarması beklenmiyor.
"F1 2023 için motor cezalarında, DRS sisteminde ve formatta değişiklik planlıyor"
Formula 1 iyi gidiyor ancak organizatörler genel performanstan tam olarak memnun değil. Perde arkasında, DRS kullanımına ilişkin düzenlemeler, motor değişikliklerine verilen grid cezaları ve sprint yarışı olan F1 hafta sonlarının formatı gibi konular üzerinde çalışmalar var.
Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış
Oscar Piastri, Daniel Ricciardo'dan kendisine McLaren'da başarılar dilemek için bir telefon aldığını ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.