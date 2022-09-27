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Formula 1 Haberler

Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış

Oscar Piastri, Daniel Ricciardo'dan kendisine McLaren'da başarılar dilemek için bir telefon aldığını ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış
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Bu durum tabii ki, Piastri'nin kendisinden daha tecbüreli olan vatandaşının McLaren koltuğunu aldığı anlamına geliyor.

McLaren, sekiz kez Grand Prix kazananı Ricciardo'yu kendisinden 12 yaş küçük ve hiç Formula 1'de yarışmamış bir çaylakla değiştirme kararı aldı.

Ricciardo, 2021'in başında takıma katıldığından beri İtalya Grand Prix'sindeki sürpriz bir zafer dışında hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde ederken, McLaren 2023 için genç bir kadro seçme kararı aldı.

Woking merkezli takım, bu sezon Alpine takımı için simülatör ve yedek pilot olarak görev yapan 2021 Formula 2 şampiyonunu; 22 yaşındaki Lando Norris'in yanına getirecek.

Bu değişim, iki Avustralyalı pilot olan Piastri ve Ricciardo arasında gerginlik yaratabilirdi, ancak Ricciardo, yerini alan vatandaşıyla bir telefon görüşmesi yaparak aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.

Oscar Piastri, Reserve Driver Alpine F1

Oscar Piastri, Reserve Driver Alpine F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In The Fast Lane podcast'inde Ricciardo ile arasının iyi olup olmadığı sorulduğunda Piastri, "Evet, öyle düşünüyorum. Daniel'in benimle iletişime geçmesi gerçekten harika bir şeydi."

"Aslında ben iletişime geçmeyi planlıyordum ama olayların zamanlamasından dolayı erteleme kararı aldım, çünkü o sürekli yarışıyor ve açıkçası benden haber almak isteyip istemediğini de bilmiyordum."

"Ne söyleyeceğim konusunda kararsızdım ancak o beni aramış oldu." dedi.

Ayrıca Ricciardo'nun geleceği belirsizliğini koruduğu ve henüz bir alternatif işi onaylanmadığı için, böyle zor bir duruma böylesine klas bir şekilde tepki vermesi Piastri'yi oldukça rahatlatmış. 

Piastri, "Onun bu şekilde iletişim kurması benim için harikaydı."

"Ortada kötü duyguların olmadığını bilmek bana gerçekten çok yardımcı oldu. O yüzden iletişime geçmesi gerçekten iyi oldu, çok güzel bir andı."

"Eğer Daniel'ın pistte elde ettiği başarıyı ve pist dışında olduğu karakteri örnek alırsam, makul bir iş yapacağımı düşünüyorum." dedi.

 

 

 

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Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış
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Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış

Oscar Piastri, Daniel Ricciardo'dan kendisine McLaren'da başarılar dilemek için bir telefon aldığını ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

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