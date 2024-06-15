Ricciardo, performansını artırmak için pist dışındaki yaşantısına odaklanmaya başlamış
Daniel Ricciardo, pistteki performansını artırmak adına sadece teknik detaylara değil, motivasyon ve kişisel hislerine odaklandığını açıkladı.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ricciardo, yarış hafta sonuna başlarken motivasyon ve enerjisini yönetmenin çok önemli olduğunu düşünüyor.
Ricciardo, "Her zaman pistte ne olduğunu analiz etmeye çalıştım: daha geç fren yapabilir miydim ya da farklı bir şey yapabilir miydim?"
"Ancak Monako Grand Prix'sinden sonra performansını etkileyen diğer faktörlere de bakma gereği duydum."
"Yarış hafta sonuna doğru motivasyonla mı başlıyorum? kendimi iyi hissediyor muyum? Hepsi çok önemli."
"Bunların çoğu araçta ne yaptığımdan ziyade hafta sonu boyunca enerjimi nasıl yönettiğimle ilgili."
"Önemli olan araca binerken kendimi piste çıkmaya hazır hissetmemi sağlayan enerjiye sahip olmam."
"Enerji yönetiminin performans üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ve Kanada Grand Prix'sine yenilenmiş bir enerjiyle, daha hafif, daha aç ve daha mutlu şekilde gittim."
"Takımla da iletişim halindeyim. Onlara 'Sizce yanlış giden ne?' diye sordum. Çünkü her şeyi düzeltmek istiyordum."
"Neredeyse 35 yaşındayım, çok fazla övgüye ihtiyacım yok. İnsanların bana karşı dürüst olmalarını tercih ederim." dedi.
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