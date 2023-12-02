Ricciardo, Perez'in yerini alabilir mi?

2023 Formula 1 sezonu, geçen hafta sonu Abu Dabi'de sona ererken, Red Bull her alanda mutlu sona ulaşmayı başardı.

Fakat Sergio Perez'in yıl boyunca gösterdiği performans büyük hayal kırıklığına yol açtı ve bundan ötürü Red Bull'daki koltuğunu kaybedeceğine dair pek çok spekülasyon çıktı.

Şimdi İngiliz gazeteci Joe Saward, Perez'in Red Bull Racing'deki geleceğiyle ilgili yeni bir spekülasyona yol açtı.

Saward'ın verdiği bilgilere göre, Daniel Riccardo'nun sözleşmesi, Meksikalı pilotun Max Verstappen'e ağır şekilde mağlup olmaya devam etmesi halinde, Perez'in yerine geçmesini mümkün kılıyor.

Saward, "Söylentilere göre Red Bull, geçtiğimiz günlerde AlphaTauri için yapılan 1,2 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi."

"Bir diğer söylentiye göre takımın adı Racing Bulls olarak değiştirilecek. En azından bu isim Red Bull tarafından tescil edilmiş durumda."

"Takımın Las Vegas ve Abu Dabi yarışlarında kullandığı renk düzeni de muhtemelen gelecek sezonun temelini oluşturacak. 2024'teki pilot kadrosu ise Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'dan oluşacak."

"Ancak bilgili kaynaklar Ricciardo'nun sözleşmesinde, Sergio Perez'in performansını arttıramaması halinde sezonun ilk yarışlarından sonra Red Bull Racing'e dönmesine izin veren bir madde olduğunu söylüyor."

"Red Bull'a geçmesi halinde Daniel'in maaşının üç katına çıkacağını ve yerini Liam Lawson'ın alacağını duydum." dedi.