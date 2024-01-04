Ricciardo: "Pek çok şeyden vazgeçtim, artık tek odak noktam F1"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Formula 1'e geri dönmesinin ardından dikkatini dağıtabilecek "pek çok şeyden vazgeçtiğini" söylüyor.
Daniel Ricciardo, McLaren'da geçirdiği iki zor yılın ardından İngiliz ekipteki koltuğunu kaybetti ve yeni sezonda Red Bull'un yedek pilotu oldu.
Sezon ortasında AlphaTauri ile pistlere dönen Avustralyalı sürücü, geri dönmesinin ardından önceliklerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını kabul etti.
Ricciardo, "Kesinlikle pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldım; bunlar elbette yarışla ilgisi olmayan şeylerdi."
"Hâlâ spor dışında bir dizi ilgi alanım var ve bu projeleri yapmayı seviyorum ama her şeyi minimuma indirdim."
"Sadece yarışa öncelik vermeye çalışıyorum ama bu her zaman böyle oldu. Şampiyona takviminin çok yoğun ve programın çok sıkı olduğu göz önüne alındığında, boş zamanım olduğunda ya spor salonunda çalışıyorum ya da bir sonraki yarış için toparlanmak üzere dinleniyorum."
"Sanırım bu sadece bir öncelik belirleme meselesi ve Formula 1'in bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde bu daha da önemli hale geldi. O kadar çok şey oluyor ki kolayca geride kalabiliyorsunuz."
"Hayatta yapacak çok şey var ve hepsi de çok ilginç. Bundan kesinlikle keyif alıyorum. Ancak F1'den uzak kaldığım dönemde, muhtemelen çok fazla şey yaptığımı, bu yüzden formda kalmanın, iyileşmenin vb. gibi şeylerin zararına olduğunu fark ettim."
"Şimdi buna azami dikkat göstermeye çalışıyorum." dedi.
Riccardo, 2024 yılında AlphaTauri için yarışmaya devam edecek. Geçen sezon takım ile yedi yarışa katıldı ve altı puan topladı.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri
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