Ricciardo: "İlk sıralama turlarında Q3'e kalırsak iyi bir başlangıç yapmış oluruz"

2024 sezonunun ilk testlerinin başlamasıyla takımlar yeni araçlarını pist üzerinde test etmeye devam ederken, ikinci gün de geride kaldı.

Visa Cash App RB pilotu Daniel Ricciardo, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ilk sırada tamamladığı ikinci gününün ardından şunları söyledi: "İlk sırada Sainz'ı görürseniz, bir çok soru belirir: Bu hızın kaynağı yakıt azlığı mı? Motor mu? Yani asla bilemezsiniz."

"Kendi adımıza konuşacak olursam; zaman tablosunda nerede olursak olalım fark etmez, şu anda orta sıralardayız."

"Gelecek hafta pole pozisyonu elde edebilecek bir araca sahip olamayacağımızın farkındayım. Fakat hala orta sıra mücadelesinde olduğumuzu düşünüyorum. Eğer kendimizi Q3'te bulursak ve ilk yarışta puan alırsak sezona iyi bir başlangıç yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Bence amaç da bu. Henüz bunu elde edip edemeyeceğimizi zaman gösterecek ama bence bu bir başlangıç."

"Sezon ilerledikçe ve araç hakkında daha fazla şey öğrenip birçok yeni personelle birlikte çalıştıktan sonra, sanırım o zaman çıtayı biraz daha zorlamaya başlayabiliriz."