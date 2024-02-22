Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Ricciardo: "İlk sıralama turlarında Q3'e kalırsak iyi bir başlangıç yapmış oluruz"

VCARB pilotu Daniel Ricciardo, 2024 sezonun ilk hafta sonunda Q3'e kalabilirlerse bunun takım adına iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyor.

Elif Adli
Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Sam Bloxham / Motorsport Images

2024 sezonunun ilk testlerinin başlamasıyla takımlar yeni araçlarını pist üzerinde test etmeye devam ederken, ikinci gün de geride kaldı.

Visa Cash App RB pilotu Daniel Ricciardo, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ilk sırada tamamladığı ikinci gününün ardından şunları söyledi:  "İlk sırada Sainz'ı görürseniz, bir çok soru belirir: Bu hızın kaynağı yakıt azlığı mı? Motor mu? Yani asla bilemezsiniz."

"Kendi adımıza konuşacak olursam; zaman tablosunda nerede olursak olalım fark etmez, şu anda orta sıralardayız."

"Gelecek hafta pole pozisyonu elde edebilecek bir araca sahip olamayacağımızın farkındayım. Fakat hala orta sıra mücadelesinde olduğumuzu düşünüyorum. Eğer kendimizi Q3'te bulursak ve ilk yarışta puan alırsak sezona iyi bir başlangıç yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Bence amaç da bu. Henüz bunu elde edip edemeyeceğimizi zaman gösterecek ama bence bu bir başlangıç."

"Sezon ilerledikçe ve araç hakkında daha fazla şey öğrenip birçok yeni personelle birlikte çalıştıktan sonra, sanırım o zaman çıtayı biraz daha zorlamaya başlayabiliriz."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Stella: "RB20 aracını ilk gördüğümde "vay be" dedim"
Sonraki haber Sainz: "Farklı ayarlarla aracın nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Elif Adli
FE CEO'su: "2024'te Verstappen şampiyon olmazsa, 250.000 dolar bağış yapacağım"

FE CEO'su: "2024'te Verstappen şampiyon olmazsa, 250.000 dolar bağış yapacağım"

Formula 1

FE CEO'su: "2024'te Verstappen şampiyon olmazsa, 250.000 dolar bağış yapacağım" FE CEO'su: "2024'te Verstappen şampiyon olmazsa, 250.000 dolar bağış yapacağım"

Gallagher: "Perez'in Verstappen'i yenemeyeceğini kabullenmesi gerek"

Gallagher: "Perez'in Verstappen'i yenemeyeceğini kabullenmesi gerek"

Formula 1

Gallagher: "Perez'in Verstappen'i yenemeyeceğini kabullenmesi gerek" Gallagher: "Perez'in Verstappen'i yenemeyeceğini kabullenmesi gerek"

Mercedes, 'İklim Taahhüdünü' imzalayan ilk motor spor takımı oldu

Mercedes, 'İklim Taahhüdünü' imzalayan ilk motor spor takımı oldu

Formula 1

Mercedes, 'İklim Taahhüdünü' imzalayan ilk motor spor takımı oldu Mercedes, 'İklim Taahhüdünü' imzalayan ilk motor spor takımı oldu

Son Haberler

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye