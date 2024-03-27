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Formula 1 Avustralya GP

Ricciardo: "Padoktaki 'olumsuz konuşmalar' dikkatimi dağıtamayacak"

Daniel Ricciardo, VCARB Formula 1 takımındaki geleceği hakkında konuşulurken padoktaki "olumsuz şeylerin" dikkatini dağıtmasına izin vermeyeceğinde ısrar ediyor.

Burak Yasul
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, hayranları için imza dağıttı

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, hayranları için imza dağıttı

Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, geçen sezon beş Grands Prix'de sakatlığı yüzünden yarışamayan Avustralyalı pilotun yerine iyi bir performans sergileyen Liam Lawson'ı tercih etmek yerine Ricciardo'yu 2024 sonuna kadar Faenza'da tutmayı tercih etti.

Ancak bu yılın ilk yarışlarında Ricciardo, iki kez Q3'e kalan ve geçen hafta sonu Melbourne'de yedinci olan takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın gölgesinde kaldı.

Buna karşın Ricciardo tüm hafta sonu boyunca zorlandı. Sıralama turlarında, hızlı turunu bir pist sınırı ihlali nedeniyle sildirdikten sonra kendi evindeki yarışa 18. sırada başladı. İlk üç yarışı 13, 16 ve 12. sıralarda tamamladı.

Basında çıkan bazı haberlerde Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun Ricciardo'ya kendini kanıtlaması ya da koltuğunu Lawson'a kaptırma riskini göze alması için iki yarış daha verdiği öne sürülse de Avusturyalı pilot bu spekülasyonları yalanladı.

Ricciardo bu tür söylentilere kulak asmadığında ısrar ediyor.

Ricciardo, "Bu hafta sonuna gerçekten, dürüstçe, içten içe çok çok iyi bir hafta sonu geçireceğimize inanarak geldim. Konuşmalar açısından, insanlar bana medyada olduğu gibi, 'Oh, falanca dedi' diyorlar - bu ilk duyduğum şey."

"Elbette size saygısızlık etmek istemem ama şu anda küçük bir süreç ya da yolculukta olduğumu biliyorum. Sadece kendime odaklanmam gerekiyor."

"Eğer konuşmalara izin verirsem, bu beni yürüdüğüm yoldan uzaklaştıracaktır. Belki de olumsuz şeylerin içeri sızmasına izin vermedim." dedi.

Ricciardo, 2024'e daha iyi bir başlangıç yapmayı beklediğini, özellikle de geçen yılın ikinci yarısında olduğu gibi biraz ivme kazanmak için zamanı olduğunu itiraf etti.

Ricciardo, "Sezona bu şekilde başlamayı beklemiyordum. Geçen yıl Budapeşte'de aracı bir gün önce sürdüm ve sonra Yuki'yi geride bıraktım ve hiçbir bilgim olmadan gerçekten güçlü bir yarış çıkardım."

"Sonra tam bir sezon öncesi ve tüm bunlar ve geçen yılki tüm yarışlar, dürüst olmak gerekirse bu yıl çok daha güçlü başlayacağımızı düşündüm."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Yani anlamadığım bir şey var, sadece ben değil, birkaç kişi de nedenini merak ediyor. Bence önemli olan rotamda kalmam. Kafam saçma sapan şeylerle dolu falan değil. Gerçekten kendimi iyi hissediyorum."

"Ne yazık ki sonuçlar beni harika hissettirmedi. Ama direksiyonun arkasında kendimi iyi ve heyecanlı hissediyorum ve yarışmaya devam etmek istiyorum. Eminim kendimde biraz daha fazlasını bulacağım ve hâlâ belki araçta küçük bir şeyler bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Ricciardo, takım arkadaşının dört sıra gerisinde bitirmesine rağmen Melbourne yarışından çıkarılacak olumlu sonuçlar olduğunu da söyledi.

Ricciardo, "Bence kesinlikle daha cesaret verici görünen bazı anlar vardı. O zaman bile takım için hâlâ bazı yorumlarım var, hızlı gittiğimizde bile, sanırım hala eksik olduğumu hissettiğim bazı şeyler var. Ama evet, kesinlikle biraz daha cesaret verici ve yontmaya devam edeceğiz."

"Açıkçası takıma da tekrarlamak istediğim şey, bunun bir tür özgüven meselesi olmadığı. 'Fren yaptığımda ya da döndüğümde bu araç ne halt edecek' gibi bir şey değil."

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sorun o değil. Sadece çoğu zaman hızımı taşıyamadığımı hissediyorum ve Yuki'nin bunu yapabildiğini görüyorum. Bu yüzden neyi daha iyi yapabileceğime bakıyorum. Ekibe de bir sürü soru soruyorum. Yani bu iki bölümlü bir süreç." dedi.

Ricciardo, gelecekteki güncellemelerin VCARB 01'de daha rahat hissetmesine yardımcı olacağını umuyor.

Ricciardo, "Dediğim gibi takıma pek çok soru soruyorum. Sanırım önümüzdeki bir ya da iki yarışta araca bazı ufak tefek güncellemeler getireceğiz."

"Oldukça hızlı bir geri dönüş olmasını bekliyorum. Siz farkına bile varmadan yeniden harika işler çıkaracağız. Bunu şaka yollu söylediğimi biliyorum ama inanıyorum! Buna gerçekten inanıyorum. Yani evet, umarım bunu tersine çevireceğiz." dedi.

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