“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”

Ricciardo, bu sene başında Red Bull’dan ayrılıp Renault’ya katılmıştı. Fransız üretici, başarının anahtarının Ricciardo olmasını umuyordu. Ancak durum böyle olmadı.

Renault bu sezon podyumlar almayı hedefliyordu, ancak bunu başaramadılar.

Ricciardo’nun bu sezonki en iyi sonucu, İtalya Grand Prix’sindeki dördüncülüğü oldu. Ancak Avustralyalı sürücü, yarış galibi Charles Leclerc’in 45 saniye gerisinde finişe ulaştı.

Hollandalı Ziggo Sport kanalının yorumcusu Mol, Ricciardo’nun “palyaçoluğu” bırakmasının zamanının geldiğini ve yapması için kendisine para ödenen şeyi yapmaya odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Mol, “Gelişim göstermedi. Padoğun palyaçosu olmayı istemek yeterli değil.”

“Ricciardo çok iyi biri ve harika bir PR. Ancak işi konusunda da öyle mi?”

“Brezilya’da gerilerden gelip yükselmeyi başardı, ancak bunun dışında yeteri kadar ‘gerçek Ricciardo anı’ görmedik.”

“Ve Renault’yu daha iyi hale getirdiğini de görmedik.”

“Daha az neşeli olmalı ve yumruğunu masaya daha çok vurmalı.” şeklinde konuştu.

Ricciardo, sürücüler şampiyonasını dokuzuncu sırada tamamlarken; Renault, takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer aldı.