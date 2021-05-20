Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”

Ricciardo, Monako’daki yarış hafta sonuna istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Avustralyalı pilot, daha önce bu tarihi pistte 4 kez podyuma çıkmıştı ancak bugün hızını bulmakta oldukça zorlandı.

McLaren pilotu, ilk antrenman seansında 1:14.281'lik turuyla 15. sıraya yerleşen Ricciardo, ikinci antrenman seansında da tur zamanını yalnızca 1 saniye geliştirerek 1:13.257 ile yine 15. olarak seansı noktaladı.

Zor geçen bir perşembe gününün ardından konuşan Ricciardo, “Açıkçası burada özgüvenim oldukça yüksekti, sadece bunu tur zamanlarına yansıtamıyordum.”

“Dürüst olmak gerekirse direksiyonun başında oldukça sinirim bozuldu çünkü finiş çizgisini geçiyordum ve nispeten iyi bir tur olduğunu düşünüyordum, fakat 12., 15. veya 17. oluyordum.”

“Bu durum gerçekten çok sinir bozucuydu ama aslında [yarışa] daha çok zaman var ve yarın boş bir günümüz olduğu için şanslıyız. Şu an kaybettiğimiz zamanın neyden kaynaklandığını bulmaya çalışacağız.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca Ricciardo henüz düşük hızlı virajlarda istediği hıza ulaşamadığını belirtiyor ve bunu bir zayıflık olarak tanımlıyor.

Ricciardo, “Evet, sanırım henüz yeterince iyi değil.”

“Sanki en zayıf olduğum sektör ikinci sektördü. Yani bu, beşinci, altıncı ve tüm düşük hızlı virajları kapsıyor.”

“Bu yüzden, oralarda bu kadar çok zaman kaybetmem beni biraz şaşırttı diyebilirim. Fakat evet, tekrar verilere bir göz atacağım ve anlamayı deneyeceğim."

"Dediğim gibi, yarının boş gün olması iyi bir şey. Her şeyi inceleyip ve bir yolunu bulacağız.”

"Muhtemelen daha çok [virajlara] girişlerde aracım dengede açısından çok hassas. Muhtemelen sinir bozucu olan da buydu."

"[Aracı] sürmek için belirli bir stil gerektiriyormuş gibi geliyor ve eğer bunu yapmazsanız ve doğru olmazsa, bugün olduğu gibi hızlı olamıyorsunuz. Bu yüzden, evet, hâlâ kafamı toplamaya çalışıyorum.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images