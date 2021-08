Özel Ricciardo röportajı: Ricciardo'nun geleceği, geçmişi ve şimdisi

COVID-19 protokollerinden dolayı, basın mensupları hâlâ takımların misafirhanelerine alınmamakta. Bu yüzden ikili padokta buluştu. Chinchero, Ricciardo'nun buluşmaya tam zamanında geldiğini söylüyor.

Ricciardo, bu röportajda oldukça açık cevaplar veriyor ve Renault'daki güçlü sezonunun ardından McLaren'da yaşadığı zorluklar, F1'deki geleceği, Red Bull'daki son senesi gibi konular hakkında konuşuyor.

32 yaşındaki Avustralyalı pilotun çekinmeden, açık bir şekilde söylediği şeylerden biri de kendisinin ne kadar şanslı olduğu ve hayallerini gerçekleştirebildiği.

Gelecek yarış olan Belçika Grand Prix'si Ricciardo'nun 200. yarışı olacak. F1'de 7 galibiyeti ve 31 podyumu bulunan Ricciardo, 200. Grand Prix'sine 10 Temmuz 2011'de HRT takımıyla ilk F1 yarışına çıkarken yüzünde bulunan aynı büyük gülümsemeyle gidecek.

Chinchero ve Ricciardo da sohbetlerine bu konu hakkında konuşarak başladılar.

Görünüşe göre, Spa'da 200. Formula 1 Grand Prix'ni kutlayacaksın!

Ricciardo: "Çok yaşlıyım *** (İtalyanca bağırmaya başlıyor)."

Ama Kimi'den 10 yıl daha gençsin, bence seni daha uzun yıllar burada göreceğiz.

Ricciardo: "Bu çok fazla faktöre bağlı. Bu sporda kendimi her zaman 'kazanan' olarak gördüm. Yani arkamda doğru takım yoksa ve kendimi sürekli olarak puan barajının dışında buluyorsam, muhtemelen 'Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşürüz.' derdim."

"Ancak şu an birkaç sene daha sporda kalacağımı düşünüyorum ve 200. Grand Prix'ime yaklaşırken; gördüklerimle mutluyum."

"F1'e gelebilmek bir sürücünün yapabileceği en zor şey ama burada kalabilmek de kolay değil. F1'e geldiğim yolla ve yaptıklarımla gurur duyuyorum. Elbette bir dünya şampiyonluğu kazanmak isterdim ama yaptığım seçimlerle mutluyum. Gelecekte neler olacağını ise göreceğiz."

Hayattaki sınavlar hiç bitmiyor değil mi?

Ricciardo: "Bu doğru, aynen öyle."

Bu yıl, "hissiyatla" alakalı çok fazla konuşuldu. Bir pilotun aracından bütün performansı çıkarabilmesi için gerekli olan şeyin "hissiyat" olduğu söylendi. Bunun ne olduğunu basit bir şekilde açıklayabilir misin?

Ricciardo: "Bu bir his ya da birkaç histen oluşan bir şey. Bu; arkamızda, omuzlarımızda, kollarımızda hissettiğimiz bir şey. Bir pilot, aracına fiziksel olarak bağlanmış durumda oluyor. Bu yüzden onunla birlikte hareket ediyor."

"Yani 'araçla bir olmak' ifadesini sürekli kullanmamız tesadüf değil. Araç ne yapıyorsa, pilot bunu vücuduyla hissedebiliyor. Bu his vücudunuza geldiğinde yabancı hissettiriyorsa, sizin doğru şekilde reaksiyon göstermeniz de zorlaşıyor."

"Bu sezon yeni bir araç sürüyorum ve basit bir şekilde anlatacak olursam; farklı duygular, hissiyatlar hissediyorum. Bazı durumlarda bana tamamıyla yeni gelen hisler buluyorum."

"Bu yeni durumda rahat hissedebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama özellikle yılın başında bu yeni hisleri hissettiğimde, gösterdiğim reaksiyonlarım doğru değildi ve savunmaya geçiyordum. Bu da performansınızı kesinlikle iyi yönde etkilemiyor."

F1'deki her pilotun, kendi verilerini takım arkadaşıyla kıyaslayabildiğini biliyoruz. Yani dışarıdan bakıldığında 'Tamam, onun ne yaptığını göreceğim ve piste çıktığımda onun yaptığının aynısını yapacağım.' diyebilirmişsiniz gibi duruyor ama elbette bunun böyle olmadığını biliyoruz.

Ricciardo: "Hayır, teorik olarak böyle düşünebilirsiniz, verileri görerek gelişmemizi bekleyebilirsiniz ama gerçekler farklı. Verileri gördüğünüzde ve takım arkadaşınızın sizden farklı bir şey yaptığını fark ettiğinizde, onun yaptığı şeyi aklınıza getiriyorsunuz ve onun bu yaptığını kendinizin yapamayacağınızı biliyorsunuz."

"Lando'nun yaptıklarını yapmayı denediğim bazı durumlar olsaydı eminim ki frene basmam gerekirdi ya da spin atardım ve sonrasında bir adım daha geriye giderdik."

"Her pilotun kendi stili var. Biraz farklı, biraz kişisel stilleri var. Takım arkadaşınla aynı ayarları kullansan da aynı sonuçları almıyorsunuz çünkü hepimiz biraz farklıyız."

"Durum karmaşık çünkü bu araçlar karmaşık."

Bir adım geri gidelim: Bu araçlar herkes tarafından sürülebilir değil miydi?

Ricciardo: "Ne yazık ki bunu hep bu araçları sürmeyen insanlar söylüyor."

Bu soru seni mutlu etmeyebilir ama bu sezon Monako'da kendi takım arkadaşından tur yedin ve bu oldukça gerçek dışı bir durum olarak görüldü. Daniel Ricciardo, Monte Carlo pistinde tur yedi...

Ricciardo: "Ah evet (gülüyor), ve aslında durum biraz da öyle [gerçek dışı]. Mühendislerimin bana neden Lando kadar hızlı olamadığımı anlatacağını biliyordum ama aracın anlatılanları yapmama izin vermediğini hissediyordum."

"Çok inatçı olup, Monako'daki en iyi kişi benim tarzında bir mesaj yollamak istemedim ama kendimi bu durumdan çıkarmak için ne yapmak gerektiğimi anlamak istedim."

"Performanslar arasında bu kadar fark olmasını kabul etmek zor. Ben neler yapabileceğimi biliyorum ve birçok kişinin de bildiği gibi Monako benim favori pistim. Bu yılki hafta sonu, hatırlaması garip bir hafta sonu olarak kalacak."

Tünelin sonunda ışık görüyor musun?

Ricciardo: "Her şey daha iyiye gidiyor. Bunu fark edebiliyorum ama hâlâ gelişilebilecek alanlar var. İleriye doğru bir adım attık ve sporların genelinde her zaman sabırlı olamıyorsunuz. Her şeyi istiyorsunuz ve hemen istiyorsunuz, aç gözlü olmaya başlıyorsunuz."

"Bence benim durumumda ise benim biraz daha sabırlı olmam gerekecek. Hâlâ atmamız gerekenler adımlar olduğunun farkındayım ve Silverstone, bu adımlardan biriydi."

Max'la da Lando'yla da takım arkadaşı oldun. İkisi de gençler ancak görünüşe göre farklı kişiliklere sahipler, bunu doğrulayabilir misin?

Ricciardo: "Evet, bence ikisinin kişilikleri çok farklı ama ikisi de pistte iyi bir saf hıza sahip. Bu sezon Lando'da bunu görebildim. Onu Max'la karşılaştırmak için biraz erken olabilir ama Lando da kesinlikle çok iyi.

Silverstone'da Max ve Lewis arasında yaşanan kazayla alakalı görüşlerin neler? İki pilotu da iyi tanıyorsun.

Ricciardo: "Bu olay bir yarış kazasıydı. Bu durumda Lewis'e biraz daha sorumluluk veriyorum çünkü Max'ın yeteri kadar boşluk bıraktığını gördüm. Yani bence Max yanlış bir şey yapmadı. Onların eninde sonunda temas yaşayacağını biliyordum. Biz robot değiliz ve bu kadar küçük farklarla yarıştığımızda hata yapabiliyoruz."

"Silverstone'daki kaza vahşiydi. Ancak Lewis'i suçlamak istemiyorum, yarışmak böyle bir şey. Bu spordaki en büyük hedef olan şampiyonluk için savaşan iki pilot arasında yaşandı."

Geçmiş hakkında konuşmuşken, 3 senedir soramadığım bir soru var. Bu soru, Red Bull'la çıktığın son yarışlardan birisi olan 2018 Meksika Grand Prix'siyle alakalı. Bu hafta sonunda pole'ü aldın ve sıralama turlarının bitiminde en mutlu Ricciardo'lardan birini gördük. Bundan 24 saat sonra ise yaşadığın hayal kırıklığı yüzünden okunabiliyordu. Cumartesi gününden başlayalım, pole pozisyonunu aldın ve Helmut Marko, pole'ü sen aldığın için çok mutlu durmuyordu.

Ricciardo: "Yani, takım içinde yaşanan belli başlı şeylerin farkındaydım. Onlara çok dikkat etmemeye çalıştım. Hiçbir zaman negatif bir düşünce yapısına sahip olmadım."

Bu senin güçlü yanlarından biri mi?

Ricciardo: "Öyle düşünüyorum. Çünkü çok fazla düşünmeye başladığınızda her şeyi gerektiğinden fazla karmaşıklaştırıyorsunuz. Ben sadece pist üstündeki çalışmama odaklanmak istedim."

"O hafta sonu Max pole alsaydı, tarihteki en genç pole pozisyonu sahibi olacağını biliyordum. Yani Max pole'ü alsaydı kendine ve Red Bull'a yeni bir rekor getirecekti ki yeni rekor marka için iyi olurdu. Takım için iyi olurdu ve ticari açıdan da iyi olurdu çünkü her rekor belli bir miktarda gelir getiriyor."

"Yani olayın bu boyutlarına baktığımızda durumu anlayabildim ve sinirlenmedim. Kendime 'Tamam. Bu, işin bir parçası.' dedim. F1'in bir spor olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda ticari bir organizasyon."

Meksika'da pole'ü aldığın için fazlasıyla mutluydun.

Ricciardo: "Evet, bu performansla memnundum. Çünkü bundan bir sene önce Max bana Meksika'da 1 saniye atmıştı, o hafta sonu garip bir hafta sonuydu."

"2018 de böyle garip başladı ama sonrasında Q3'te, doğru anda turu attım ve pole'ü almak kendime duyduğum güveni doğrulamış oldu. "

"Ancak bir sonraki gün... Hayatta ve sporda böyle durumlar pek yaşanmıyor. 24 saat içinde çok mutlu olmaktan... Yani böyle bir durumu kaldırabilmek kolay değil. Ben tutkulu ve bazen de duygusal bir insanım ve böylesine büyük bir hayal kırıklığını kaldırmanın zor olduğunu size söyleyebilirim."

Pole: Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14, Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sorulmaması imkansız bir soru. Ferrari'yle hiç görüştün mü?

Ricciardo: "Bir süre önce, evet.”

“Fakat hiçbir zaman imzalanacak kağıtların olduğu bir masaya oturmadık ya da bunun gibi bir şey olmadı. Ufak görüşmeler yaptık, küçük sohbetler yaptık ama kontratlar hakkında konuştuğumuz bir noktaya hiç gelmedik.”

“Bu yüzden, ortada bir şey vardı ama asla ikinci aşamaya geçmedik.”

Padoktaki söylentilere göre, Ferrari senin geçmiş yıllardaki opsiyonlarından biriydi.

Ricciardo: "Aklımdaki seçeneklerden biriydi çünkü takım Seb ile şampiyonluk için mücadele ediyordu ve onlar iyi bir konumdaydı.”

“Bu yüzden, Red Bull dışında Ferrari ve Mercedes kesinlikle bakılması gereken takımlardı, gerçekten katılmak isteyeceğiniz takımlardı ama İtalyan kökenlerimin etkisiyle duygularımdan çok etkilenmemeye çalıştım.”

“Ferrari tişörtü giydiğim birkaç tane çocukluk fotoğrafım var, tişörtü bana babam hediye etmişti. Ferrari harika bir takım, onlara çok saygı duyuyorum ve iki tarafın da ihtiyaçları uyuşsaydı güzel olurdu.”

“Fakat benim hayalim bir Formula 1 pilotu olmaktı ve hâlâ yaptığım şeyden ve şu an nerede olduğumdan mutluyum.”

Padoktaki her takımla, her pilotla konuştuğumda hepsinin 2022 için büyük hedefleri olduğunu görebiliyorum. Herkes büyük bir sıçrama yapıp, kazanabilecek bir araca sahip olmak istiyor...

Ricciardo: "Bu bir umut, buna tamamıyla inanmak istemiyorum çünkü gerçek farklı olduğunda motivasyon eksikliği yaşamak istemiyorum. Umarım grid yakınlaşır ve takımlar arasındaki farklar azalır.

"Bence Mercedes ve Red Bull önlerde olmaya devam edecek. Ancak onlara daha yakın olabilirsek, bence bu sadece benim için değil; hepimiz için iyi bir haber olacak."

F1, yeni fikirlerle birlikte evrim geçiriyor. Daha sakin bir araç yolda ve sprint yarışlar çoktan denendi. F1'in bu yeniliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun? Bu yeniliklerin sporun gelenekselliğini bozma riski var mı?

Ricciardo: "Değişime karşı değilim. Bence Silverstone'daki test oldukça iyi geçti. Belki de daha genç bir jenerasyonun parçası olduğumdan biraz daha açık görüşlü olabilirim ama sporun tarihine saygı duyuyorum ve onu seviyorum."

"Yani tamamıyla yenilikçi ya da eskiye bağlı olmak istemiyorum ama bence değişimler üzerinde durmak güzel, en azından denemek güzel."

"Teknik açıdan da bakıldığında, bence ileriye bakmak en doğrusu. Bu, bazı şeyler hakkında şüphelerim olduğu anlamına gelmiyor. 2007 ve 2008'deki araçlara bugün baktığımda, ilk fark ettiğim şey onların alçak, küçük ve kısa olması."

"Bugünkü araçlar ise daha tombullar ve daha büyükler. Bazı pistlerde geçiş yapmak sadece aracın boyutundan dolayı zorlayıcı oluyor. Bunun dışında, sporun gittiği yolla ve yaptıklarıyla mutluyum."

Kendini F1'in dışında düşünebiliyor musun?

Ricciardo: "Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Alonso'ya bakıyorum ve o şu anda gayet iyi bir iş çıkarıyor. Ancak eminim ki belli bir noktada kendime 'Tamam, bu kadar yeterli' diyeceğim."

"Ya yorulmuş olacağım ya da aracı artık limitlerine kadar zorlamak istemeyeceğim. Belki de yaşlandıkça başka şeyler önüme gelmeye başlar. Ancak bunun yakın zamanda olacağını düşünmüyorum."

"Belki 5 ya da 7 senem vardır, kim bilir?"

Yarış haftası öncesinde piste gitmek için evden ayrılmadan önce bavulunu toplarken, hâlâ gençken hissettiklerini hissediyor musun?

Ricciardo: "Evet hâlâ heyecanlanıyorum ve bu çok önemli bir şey. En az geçmişteki kadar mutlu olduğumu söyleyebilirim."

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Alessio Morgese