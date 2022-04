Ricciardo, otel karantinasının "en zor kısmını" açıkladı

Haberi dinle

Avustralyalı, 2021 sezonu 12 Aralık'ta Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erdiğinde, 18 aydır eve gitmemişti.

Pandemi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları, Ricciardo'nun ailesini ve arkadaşlarını görmek için Perth'e gitmesini imkansız kıldı. Bu, Avustralyalı pilot için 2007'den bu yana evden uzak geçirdiği en uzun süre oldu.

McLaren, 2021 sezonu sona erdiğinde nihayetinde eve gitme şansı buldu ancak Avustralya'ya indiğinde iki hafta boyunca kendini bir otelde karantinaya alması gerekiyordu.

Çocukluk arkadaşı ve performans koçu Michael Italiano'nun yan odada olması kendisine yardımcı oldu ama Ricciardo, en zor kısmın, sevdiklerinin çok yakınında olduğunu bilmek olduğunu söyledi.

Ricciardo, The Age and the Sydney Morning Herald ile röportajında, "Otel karantinasında iki hafta geçirmek kolay değildi çünkü olmak istediğim yere çok yakındım."

"Michael ile bitişik odalardaydık. Evim, ailem sadece bir saat uzaklıktaydı ve orada olamadım. Bu tam anlamıyla en zor kısmıydı."

"Bir hafta sonu Abu Dhabi'de griddeydim ve sonraki pazar evimde karantinadaydım. Hasta değildim ama çıkamadım."

"İkinci hafta çok bıktım. Eğer bunu başka bir şehirde yapsaydım ve evim kısa bir sürüş mesafesinde olmasaydı daha kolay olabilirdi."

"Ancak yeniden ailemle olabildiğimde ve yeğenlerimle vakit geçirebildiğimde Ocak ayı daha keyifliydi."

"Sadece rahatlayıp, orada olabildiğim için mutluydum. İhtiyacım olan buydu. Sadece dinlenmek ve özlediğim şeylerin keyfini çıkarmak. Her günün keyfini çıkardım." dedi.

Ricciardo, Avrupa'da ve Orta Doğru'da geçen birkaç aydan ve Covid-19 nedeniyle girdiği bir diğer karantinadan daha sonra, Avustralya Grand Prix'si için yeniden evinde.

Ricciardo, "Kariyer çabuk geçiyor ve ilk Avustralya yarışımı 22 yaşında yapmıştım. Bu yıl 33 oluyorum. Daha dün gibi hissettiriyor ama profesyonel ve kişisel açıdan çok şeyin değiştiğini anlıyorsunuz."

"2012 Avustralya GP'sinde Toro Rosso ile gridde olduğumu çok net hatırlıyorum. Önceden her şey yarışmakla ilgiliydi. O, çok genç bir Daniel'di ve uzun vadede bir odağı yoktu."

"Şimdi farklı bir noktadayım ve ileri baktıkça daha iyi olduğumu hissediyorum. Ancak çok yeni ve heyecan verici olduğu için her şeyin, her unsuruna aşık olduğunuz gençlikten ve genç düşünmekten aldığım gücümü ve enerjimi korumaya çalıştım."

"Saf ve belki biraz fazla heyecanlı olduğumuz o günler en umursamaz günlerimizdi ve bu, her şeyi yıkıp temele dönmenizi ve neden burada olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı oluyor. Bu unsurları korumaya çalışıyorum." dedi.