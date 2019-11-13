Ricciardo: "Orta gruptaki mücadele sayesinde yarış yeteneğim gelişti"

Ricciardo bu yıl, Red Bull'daki yıllarından çok daha farklı zorluklar ve mücadelelerle karşı karşıya kalırken, hiç podyuma çıkma başarısı gösteremedi.

Avustralyalı pilot, Red Bull'la 2014-18 yılları arasında çıktığı 100 yarışın üçte ikisine ilk altıdan başlarken, Renault ile bu yıl sadece üç kez ilk altı içinden yarışa başlayabildi.

Ricciardo, "Çok yakın ve zaman zaman çok sinir bozucu. Çünkü 0.1 saniye kaybederseniz bu sizi üç ya da dört sıra geriye düşürüyor. Eğer 0.1 saniye bulursanız, üç ya da dört saniye önden başlarsınız. Bu gerçek bir savaş gibi. Bence çoğu zaman geri kalanların en iyisi olarak bitiren kişi, hafta sonu bir şeyler kazanmış gibi hissediyor. Bu güzel ve eğlenceli. Berbat demeyeceğim ama eğlenceli olmayan tek şey orta grupta başladığınız için ilk turdaki olaylara karışma ihtimalinizin daha yüksek olması."

"Birazcık kötü olan şey bu, kontrolünüz dışında değil ama kendimi son birkaç yılda olan çok daha fazla bu pozisyonda buluyorum. Ama aynı zamanda bu, ilk turdaki yarış yeteneğimi geliştirmeme izin verdi."

"Genel olarak yarış ve geçiş yapma yeteneğim fena değil, ama ilk turdaki duruma bakarsak, şimdi orta gruptan başlıyorum ve ilk virajda en iyi kararları almadığım zamanlar oluyor. Şimdi bu noktada artık daha iyisini yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Yani öğreniyorum, orta gruptayım ve bu iyi. Tabii ki sonsuza dek burada kalmak istemiyorum, ama son birkaç yılda bunu yapmak zorunda değildim ve şimdi burada olmak, yeni yetenekler edinmemi sağlıyor." dedi.

Yedi kez yarış kazanmayı başaran Ricciardo'nun bu yılki en iyi sonucu Monza'daki dördüncülüktü.

Avustralyalı pilot, "Hafta sonundan her şeyi çıkarabilirsem o zaman mutlu oluyorum ve pistten mutlu şekilde ayrılıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Eve bir kupa veya bir şişe şampanya ile döndüğüm ancak sürüşümden tamamen mutlu olmadığım anlar da vardı. Yani podyum her şey demek değil. Eğer elinizden gelenin en iyisini yaptıysanız ve eve bir şeyler götürüyorsanız bu iyi bir şey."

"Monza'daki dördüncülük harika bir sonuçtu fakat podyuma çıkamadım. Bu yüzden sokakta çıplak dolaşmayacağım! Ama kişisel anlamda tatmin olup olmadığıma gelirsek, gerçekten her şeyi yaptığımı bilerek yarıştan ayrılıyorsam, bu ihtiyaç duyduğum her şeyi karşılıyor."

"Podyumdayken biraz daha fazla ün kazanıyorsunuz. Ama elinizden gelenin en iyisini yapıp yapmadığınızı bir tek siz biliyorsunuz." dedi.