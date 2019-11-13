Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Orta gruptaki mücadele sayesinde yarış yeteneğim gelişti"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Orta gruptaki mücadele sayesinde yarış yeteneğim gelişti"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Kas 2019 17:39

Renault Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, 2019 yılında Renault ile orta grupta yarışmanın, kendi yarış yeteneklerini daha iyi hale getirdiğini söyledi.

Ricciardo bu yıl, Red Bull'daki yıllarından çok daha farklı zorluklar ve mücadelelerle karşı karşıya kalırken, hiç podyuma çıkma başarısı gösteremedi.

Avustralyalı pilot, Red Bull'la 2014-18 yılları arasında çıktığı 100 yarışın üçte ikisine ilk altıdan başlarken, Renault ile bu yıl sadece üç kez ilk altı içinden yarışa başlayabildi.

Ricciardo, "Çok yakın ve zaman zaman çok sinir bozucu. Çünkü 0.1 saniye kaybederseniz bu sizi üç ya da dört sıra geriye düşürüyor. Eğer 0.1 saniye bulursanız, üç ya da dört saniye önden başlarsınız. Bu gerçek bir savaş gibi. Bence çoğu zaman geri kalanların en iyisi olarak bitiren kişi, hafta sonu bir şeyler kazanmış gibi hissediyor. Bu güzel ve eğlenceli. Berbat demeyeceğim ama eğlenceli olmayan tek şey orta grupta başladığınız için ilk turdaki olaylara karışma ihtimalinizin daha yüksek olması."

"Birazcık kötü olan şey bu, kontrolünüz dışında değil ama kendimi son birkaç yılda olan çok daha fazla bu pozisyonda buluyorum. Ama aynı zamanda bu, ilk turdaki yarış yeteneğimi geliştirmeme izin verdi."

"Genel olarak yarış ve geçiş yapma yeteneğim fena değil, ama ilk turdaki duruma bakarsak, şimdi orta gruptan başlıyorum ve ilk virajda en iyi kararları almadığım zamanlar oluyor. Şimdi bu noktada artık daha iyisini yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Yani öğreniyorum, orta gruptayım ve bu iyi. Tabii ki sonsuza dek burada kalmak istemiyorum, ama son birkaç yılda bunu yapmak zorunda değildim ve şimdi burada olmak, yeni yetenekler edinmemi sağlıyor." dedi.

Yedi kez yarış kazanmayı başaran Ricciardo'nun bu yılki en iyi sonucu Monza'daki dördüncülüktü.

Avustralyalı pilot, "Hafta sonundan her şeyi çıkarabilirsem o zaman mutlu oluyorum ve pistten mutlu şekilde ayrılıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Eve bir kupa veya bir şişe şampanya ile döndüğüm ancak sürüşümden tamamen mutlu olmadığım anlar da vardı. Yani podyum her şey demek değil. Eğer elinizden gelenin en iyisini yaptıysanız ve eve bir şeyler götürüyorsanız bu iyi bir şey."

"Monza'daki dördüncülük harika bir sonuçtu fakat podyuma çıkamadım. Bu yüzden sokakta çıplak dolaşmayacağım! Ama kişisel anlamda tatmin olup olmadığıma gelirsek, gerçekten her şeyi yaptığımı bilerek yarıştan ayrılıyorsam, bu ihtiyaç duyduğum her şeyi karşılıyor."

"Podyumdayken biraz daha fazla ün kazanıyorsunuz. Ama elinizden gelenin en iyisini yapıp yapmadığınızı bir tek siz biliyorsunuz." dedi.

Sonraki haber
"Ferrari, Brezilya'da 2020 motorundan parçalar deneyecek"

Önceki haber

"Ferrari, Brezilya'da 2020 motorundan parçalar deneyecek"

Sonraki haber

Vettel, Leclerc’in sıralama performansını övdü

Vettel, Leclerc’in sıralama performansını övdü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

57dk
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3s
4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

5
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

7dk

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1
3s

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.