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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Ricciardo: ''Orta gruptaki mücadele, pistlere bağlı olacak''

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Kötü sıralama turlarının ardından Portekiz Grand Prix'sini puan barajında bitiren Daniel Ricciardo, orta gruptaki mücadelenin pistten piste değişeceğini düşündüğünü söyledi.

Ricciardo: ''Orta gruptaki mücadele, pistlere bağlı olacak''

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Portekiz Grand Prix hafta sonundaki sıralama turlarında istediği sonucu elde edemeyip yarışa 16. sıradan başlasa da, Portimao'da yapılan yarışı 9. sırada tamamladı.

McLaren'la katıldığı üç yarışta da puan alan Avustralyalı pilot, geçirdiği kötü sıralamalardan sonra yarıştaki sonucu için sevinmenin zor olduğunu söyledi.

Ricciardo, ''Yani, dürüst olmak gerekirse, neşelenmek zor. Eminim ki çoğumuz, kendimize çok güveniyoruzdur. Ancak eğer yapabileceğinizi düşündüğünüz performansı çıkarmazsanız, bu içinizi yiyor.''

''Formula 1'de, sıralamalar çok önemli. Ancak böyle bir sıralama geçirdikten sonra, hafta sonu zorlaşıyor. Dün akşam kötü sıralama turumu düşünmemek için boks maçları izledim, ancak neşelenmek zor.'' dedi.

Ricciardo bu hafta geçirdiği Cuma gününün, ilk iki yarış hafta sonuna kıyasla daha iyi olduğunu da söyledi. 

''Yani, daha iyi bir Cuma günüydü. Bir sürücü olarak, eğer özgüvenle sürerseniz, her şey daha iyi akıyor. Cuma günü de, öncekilere kıyasla gerçekten böyle hissettim.''

''Bence bugün, hızlı anlar vardı ve orada olmadığımız anlar da vardı. Ancak bugünkü yarıştan birçok şey öğrenebilirim. Sadece ayarlardan bile bir şeyler çıkarabilirim. Artık aracı kendi çalışma tarzıma uydurabilirim. Barselona'da iyi bir performans bekliyorum.''

Alonso'nun ve Alpine'in hızından endişelenip endişelenmediği sorulan Avustralyalı pilot, orta gruptaki savaşın pistlere bağlı olacağını ekledi.

''Bence, sert lastiklerde çok hızlıydı. Yani, gerçekten iyi bir temposu vardı. Eğer bunu sürdürebilirlerse, kesinlikle bu yıl bir tehdit olacaklar. Ancak göreceğiz. Orta gruptaki savaşın pistten piste değişeceğini düşünüyorum ve Barselona'da neler olacağını kim bilir. Daha tanıdık bir piste gitmek iyi olacak.''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

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