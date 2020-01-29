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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Orta grupta zaman kazanmak zor ama kaybetmek kolay"

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Ricciardo: "Orta grupta zaman kazanmak zor ama kaybetmek kolay"
Ekleyen:
, Editör
29 Oca 2020 14:05

Daniel Ricciardo, Renault ile mücadele ettiği orta grubun çok farklı bir deneyim olduğunu ve istediği sonuçları almasının hiç de kolay olmadığını dile getirdi.

Daniel Ricciardo, Red Bull'da geçirdiği beş yılın ardından 2019'da Renault'ya geçiş yapmış ve podyum mücadelesinde olmayı ummuştu.

Ancak Fransız ekip beklenenin çok altında kaldı ve orta grubun önünde mücadele etse de, puan için 3-4 farklı takıma karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Ricciardo bu yoğun orta grup savaşında zaman zaman hata yaptı ancak güzel ataklar ve performanslar da sergiledi.

Kanada ve Monza'daki sürüşleriyle takımından övgü alan Ricciardo, orta gruptaki ilk yılının ardından mücadelenin çok yoğun olduğuna dikkat çekti.

Avustralyalı pilot, "Ekstra 0.1 saniyeyi kazanmak için daha fazla zorlayabilirsiniz ancak bunu yaparken hata yapmak çok kolay. Zaman kazanmaya çalışırken 0.1 saniye kaybedebilirsiniz. Bu yüzden daha soğukkanlı kalmaya çalışıyorum. ”

"Bu açıdan elbette geçmişten farklı değil. Çünkü her zaman araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorsunuz."

"Sadece burada biraz aşırıya kaçmanın ne anlama geldiğinin bilincinde oluyorsunuz."

"Özellikle orta grupta araçlar, ön taraftakiler kadar iyi değil. Bu yüzden bir kayma yaşarsanız daha fazla zaman kaybediyorsunuz ve lastikleriniz aşırı ısınıyor."

"Orta grupta kesinlikle daha fazla bedel ödüyorsunuz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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