Ricciardo: "Öne bu kadar yakın olmak güzel"

Ricciardo, Miami'de gerçekleşen sprint sıralama turlarında sürpriz bir şekilde dördüncülüğü elde etti.

Avustralyalı pilot, sprinte Red Bull pilotu Sergio Perez'in yanında ikinci çizgiden başlayacak.

Seansın ardından konuşan Ricciardo, cuma günkü performansından gurur duyduğunu ve işlerin artık yolunda gitmeye başladığını dile getirdi.

"Açıkçası ne kadar iyi hissetsem de sprinte ikinci çizgiden başlamayı beklemiyordum."

"SQ2'de kendimi gerçekten iyi hissettim ve o turun SQ3 için yeterince iyi olacağını biliyordum. Sanırım o noktada beşinciydim, kendi kendime 'bu SQ3 için güzel bir sonuç olur' diye düşünüyordum ve sonra dördüncü olduk."

"Bu gerçekten çılgıncaydı. Turlar iyiydi ama burada gerçekten temiz turlar atmak zor çünkü burası zorlu bir pist. İki turda duvara hafif temas ettim, gerçekten aracı çok zorluyordum. Bugün yaptıklarımla gurur duyuyorum, takım da son birkaç yarıştır iyileştirmeler yapıyor."

"Çin'de şasi değişikliği yaptım ve buraya da yeni bir tabanla geldik; bu yüzden kesinlikle işler yoluna giriyor gibi görünüyor.

"Öne bu kadar yakın olmak güzel."