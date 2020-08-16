Ricciardo: "Öndekilere yakındık ancak hata yapmaları gerektiğini biliyordum"

Dünkü sıralamalarda 13 ve 15. sıralarda kalan Renault pilotları, orta lastiklerle başlamalarının ardından tek pit stopla yarışı tamamlamaya çalıştılar.

Yarışta sorun yaşayan pek isim olmayınca ve pist üstünde geçiş çok zor olunca, Renault pilotları pek istedikleri gibi yarışı tamamlayamadılar.

İlk pit stoplardan önce Ricciardo, Ferrari'den Sebastian Vettel'in hemen arkasındaydı. İki pilot da tek pit stop yaptı ancak Ricciardo, daha geç pit stopla mavi bayraklara takıldı ve o esnada çok zaman kaybetti. Ricciardo, yarışı 7. sırada tamamlayan Vettel'in yaklaşık 3.5 sn gerisinde 11. oldu ve puan alamadı. Ocon ise 13. olabildi.

Ricciardo, "Burası bildiğim pistlerden birisi. İlk 10'u yakaladığımı görebiliyordum. Önümde puan için verilen mücadeleyi görebiliyordum. Yaklaşıyordum ancak bir taraftan onları geçebilmem için hata yapmaları gerektiğini biliyordum. Burada daha hızlı olsanız bile geçiş yapmak çok zor."

"Öndekine yaklaştığınızda, lastikleriniz daha fazla zarar görüyor. Açıkçası sonuna kadar zorladım ve bir şeyler olması ihtimaline karşı iyimser olmaya çalıştım ancak birileri hata yapmazsa, olduğum pozisyonda kalacağımı biliyordum."

"Herkes bu pisti iyi biliyor ve DRS trenine girdiğinizde geçiş yapmak çok zor oluyor. Denedik, tek pit stopu çalıştırdık ve yakındık. Bu kadar yaklaşıp sonunda yeterli olmadığınızda her zaman kötü olur." dedi.

Ricciardo, ilk bölümde Vettel'e çok yakınken sonrasında mavi bayraklara takıldığı için çok zaman kaybettiğini düşünüyor.

Ricciardo, "Yarışın başında Vettel'in arkasındaydım ve orta lastiklerle benzer zamanlar yapıyorduk. O, birkaç tur önce pite girdi. Biz orada kaybettik gibi. Pitten yeni yumuşak lastiklerle çıktıktan hemen sonra mavi bayraklar sallandı. O stintin başında biraz zaman kaybettik ve ardından yakalamak zor oldu. O anlarda kaybetmiş olmalıyız."

"Çok yakındık ancak herkes 0.1 sn civarında turluyordu. Spa'da sıralamalarda daha yukarıda olup yarışı daha önlerde tamamlamaya çalışacağız. Orada geçiş yapabiliyorsunuz. Buraya göre daha iyi bir yer." dedi.