Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"

Yenilenen takvimde şu ana kadar 8 yarış açıklandı ve F1'in patronları kalan bölümde açıklayacakları yarışlar ile 15 ila 18 arasında yarış düzenlemeyi hedefliyor.

Fast Lane podcastine konuşan Ricciardo, "Bana göre sihirli sayı 10. Bu sayıya ulaştığımız anda sezon geçerli olur."

"Sadece 4-5 yarış olsaydı, o zaman olmazdı. Ancak 10 ve üzerinde yarış olursa, şampiyonun belirlenmesine yetecek kadar yarış yapmış oluruz."

"Açıkçası bu sene en azından sezonun ilk bölümünde taraftarlar olmadan padoktaki atmosfer farklı olacak. Ancak gerçek şu ki yarışacağız. Aynı pilotlar, aynı araçlar olacak."

"Bu açıdan mücadele değişmeyecek." dedi.

Ricciardo yeniden yarışma konusunda sabırsızlansa da, COVID-19 sürecini kontrol altında tutma çalışmaları kapsamında sürekli olarak testlere tabii tutulma konusunda pek heyecanlanmadığını kabul etti.

Ricciardo, "Daha önce de yaptırdığım için biliyorum, COVID testinde burundan alınan örnek... Gerçekten eğlenceli değil."

"Ve görünüşe göre bu sene 30 defa daha bunu yaptırmam gerekecek. Ondan gerçekten keyif almamıştım. Bunu yapacaklarını biliyorum ve onun için sabırsızlanmıyorum." dedi.