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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"

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Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Abdullah Çelik, Featured writer
25 Haz 2020 09:07

Daniel Ricciardo, koronavirüsten etkilenen 2020 Formula 1 sezonunda 10'un üzerinde yarış olmasının yeterli olacağını düşünüyor.

Yenilenen takvimde şu ana kadar 8 yarış açıklandı ve F1'in patronları kalan bölümde açıklayacakları yarışlar ile 15 ila 18 arasında yarış düzenlemeyi hedefliyor.

Fast Lane podcastine konuşan Ricciardo, "Bana göre sihirli sayı 10. Bu sayıya ulaştığımız anda sezon geçerli olur."

"Sadece 4-5 yarış olsaydı, o zaman olmazdı. Ancak 10 ve üzerinde yarış olursa, şampiyonun belirlenmesine yetecek kadar yarış yapmış oluruz."

"Açıkçası bu sene en azından sezonun ilk bölümünde taraftarlar olmadan padoktaki atmosfer farklı olacak. Ancak gerçek şu ki yarışacağız. Aynı pilotlar, aynı araçlar olacak."

"Bu açıdan mücadele değişmeyecek." dedi.

Ricciardo yeniden yarışma konusunda sabırsızlansa da, COVID-19 sürecini kontrol altında tutma çalışmaları kapsamında sürekli olarak testlere tabii tutulma konusunda pek heyecanlanmadığını kabul etti.

Ricciardo, "Daha önce de yaptırdığım için biliyorum, COVID testinde burundan alınan örnek... Gerçekten eğlenceli değil."

"Ve görünüşe göre bu sene 30 defa daha bunu yaptırmam gerekecek. Ondan gerçekten keyif almamıştım. Bunu yapacaklarını biliyorum ve onun için sabırsızlanmıyorum." dedi.

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Andrew van Leeuwen

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