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Formula 1

Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"

Avustralyalı pilot, Max Verstappen ile birlikte yarışmak için Red Bull koltuğu için aday ama kendisi önceliğinin VCARB olduğunu söylüyor

Burak Yasul
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Shameem Fahath

Daniel Ricciardo, 2025'te Red Bull dönüşünü düşünmediğinde ısrar ediyor ve tüm odağının sadece VCARB'ye verdiğini söylüyor.

Avustralyalı pilot 2024'te VCARB'de Yuki Tsunoda ile birlikte çalışacak ve her iki pilot da 2025'te Max Verstappen ile birlikte Sergio Perez'in Red Bull koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Perez sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Dünya Şampiyonu'nun ardından ikinci sırada finiş görürken VCARB henüz puan alamadı.

Bahreyn'de takım içi ilişkiler, Tsunoda'nın Ricciardo'nun 12. sıradaki Kevin Magnussen'e atak yapmak için geçmesine izin vermesine itiraz etmesiyle alevlenmiş gibi görünse de, takım yarış sonrası sorunu çabucak yatıştırdı.

Red Bull koltuğunun cazibesinin ikili arasında gerginliğe neden olabileceği fikri sunulduğunda Ricciardo, dikkatinin sadece sürüşle ilgili konularda olduğunu ve gelecekle ilgili olmadığını söyledi.

RacingNews365 tarafından hem kendisinin hem de Tsunoda'nın Red Bull koltuğu için yarışıyor olmasının herhangi bir takım gerginliğinde bir faktör olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, "Bakın, bilmiyorum, uzun zamandır bu işin içindeyim ve her yıl bir baskı olduğunu hissediyorum." 

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ben açıkçası üst düzey bir takıma girmiş biriyim ve aynı zamanda bir kontrat kaybetmiş ve kenarda oturan biriyim, bu yüzden her şeyi yaşadım."

"Günün sonunda, bu tür şeyleri basitleştirmek zorundasınız. Örneğin burada medya ile birlikteyim. Ama burada [Suudi Arabistan'da] bulunma amacım yarışmak ve aracı olabildiğince hızlı sürmek."

"Yani evet, bu takım beni burada izliyorsa ne olur ve bu sözleşmeyi alma şansım var mı gibi şeyleri fazla karmaşıklaştırabilir ya da düşünebiliriz, çok fazla şey var."

"Ama tek yapmamız gereken sağ pedala sol pedaldan biraz daha fazla basmak ve gerçekten hepsi bu."

"Dürüst olmak gerekirse, bazen bu kadar basit bir şeye indirgemeniz gerekir. Biz bu yüzden buradayız." dedi.

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