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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Ricciardo: ''Oldukça şansız bir yarıştı''

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bugün Steiermark Grand Prix'si esnasında yaşadığı sorunlardan dolayı şanssız bir yarış geçirdiklerini ve eğer bu sorunlarla karşılaşmasaydı yarışı altıncı sırada bitirebileceğini söyledi.

Ricciardo: ''Oldukça şansız bir yarıştı''

Ricciardo, Steiermark Grand Prix hafta sonuna güçlü başlayıp, ikinci antrenmanlarda ikinci olsa da Avustralyalı pilot cumartesi gününden itibaren momentumunu kaybetti ve sıralama turlarını, takım arkadaşı Lando Norris'in 10 sıra gerisinde, 13. olarak tamamladı.

Ricciardo, yarışa 13. sıradan başlasa da güçlü ilk turlarda iyi bir ivme yakaladı ve sekizinci sıraya kadar yükselebildi ancak pilot, yarış esnasında aracında yaşadığı sorunlar nedeniyle sekizinciliğe veda etmek zorunda kaldı ve yarışı, başladığı pozisyonda tamamladı.

Bugün yarıştan sonra konuşan McLaren pilotu, çok şanssız bir yarış geçirdiğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu gerçekten çok şanssız bir yarıştı. 13. sıradan sekizinci sıraya yükselebilmiştik. İlk turda çok iyi bir start aldık ve kendimizi, daha hızlı rakiplerimizin önünde güçlü bir pozisyona yerleştirebildik. Orta lastiklerde iyi gidiyorduk ve birden güç kaybetmeye başladım. Bu bir kontrol sorunuydu.''

Ricciardo, bu sorunu daha sonrasında halledebildiklerini ancak artık yarışta tekrar pozisyon kazanabilmek için zor bir durumda kaldıklarını söyledi.

''Bu sorunu halledebildik ancak çok geç kalmıştık. Sonrasında ilk turda içinden çıkabildiğim karışıklığa geri döndük. Ardından, trafiğe karıştık ve önümde bir araç treni vardı. Ancak, dürüst olmak gerekirse bu noktadan sonra yarış bitmişti.''

''Bu çok cesaret kırıcı ve kontrolümüzde olmayan bir durum. Pozisyonlara bakıyorum ve Sainz'ın önünde, altıncı sırada olabilirdim diye düşünüyorum. Bugün yaptığımız tüm çalışmaların boşa gittiğini görmek çok üzücü.''

''Bu sorunu halletmeye çalışıyorduk ve diğerleri bizi geçiyordu. Bu hafta sonu kötü bir durumdan, daha kötü bir duruma doğru gitti ve önümüzdeki hafta sonu buraya daha yeni bir yaklaşımla geleceğiz.''

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha önce MCL35M'sinde bu sorunla karşılaşmadığını söyleyen Ricciardo, eğer bugün bu problemle karşılaşmasaydı, geçtiğimiz hafta sonu gibi takım arkadaşıyla birlikte beşinci ve altıncı sırada bitirebileceklerini düşündüğünü söyledi.

''Daha önce bu sorun başıma gelmemişti ancak tam olarak ne yaşandığını da henüz bilmiyorum. Yarış boyunca birçok pilot temiz hava arayışına girdi ve araçlarını soğutmaya çalıştılar, yani belki de sıcaklıkla alakalı bir sorun olabilir.''

''Eğer bir tahminde bulunmam gerekiyorsa bunu söylerdim ancak dürüst olmak gerekirse tam emin değilim. Bu benim için kesinlikle üzücü ve cesaret kırıcı bir yarıştı ancak tek böyle hisseden kişi ben değilim.''

''Geçen haftaki gibi, burada beşinci ve altıncı olabilirdik. Yani, her şey çok daha farklı olabilirdi ancak olmadı. Neyse ki bir sonraki hafta tekrar burada yarışacağız.''

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