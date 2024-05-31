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Formula 1

Ricciardo: "Odaklandığım şey sözleşme değil performansım"

Daniel Ricciardo, odak noktasının RB ile sözleşme uzatmaktan ziyade mevcut Formula 1 performansını geliştirmek olduğunu söyledi.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Avustralyalı pilot 2024 sezonunun ilk üç ayını zor geçirdi ve tek puanını Miami Grand Prix sprint yarışını dördüncü bitirerek elde etti.

Bu durum, takımdaki dördüncü sezonunda şu ana kadar etkileyici bir performans sergileyen takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın 14 puan gerisinde kalmasına neden oldu ve Ricciardo'nun koltuğunu yedek pilot Liam Lawson'a kaptırma riskiyle karşı karşıya olabileceği yorumlarına yol açtı.

Lawson, Ricciardo Zandvoort'taki 3. viraj kazasında elini kırdığında onun yerine geçerek katıldığı beş yarışta iyi bir performans göstermişti.

RB CEO'su Peter Bayer Monaco Grand Prix'si öncesinde Perth doğumlu pilota destek vererek mevcut kadrosundan memnun olduğunu belirtti ancak Ricciardo geleceğiyle ilgili güvence istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ricciardo bu konuda, "Dürüst olmak gerekirse, sözleşme görüşmelerine çok fazla önem vermedim."

"Bunu [Bayer'den] duymak harika ancak sürekli olarak daha iyisini yapmak istiyorum."

"Belki neden bazı yerlerde eksik kaldığım ile ilgili bir şeyler bulabiliriz. Burası F1 ve hiçbir zaman her şey mükemmel ilerlemiyor."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri VCARB01

Daniel Ricciardo, AlphaTauri VCARB01

Fotoğraf: Erik Junius

"Bu boşlukların olmasından memnun değilim. Sanırım beni biraz hayal kırıklığına uğratan da bu. Açıkçası takım harikaydı ve beni gerçekten desteklediler."

"Ancak bu yıl bunu her hafta yapmak biraz daha zor oldu. Geleceğin getirecekleri konusunda çok rahat olmak ya da heyecanlanmak yerine şu anda buna odaklanıyorum çünkü daha iyisini yapmak istiyorum."

Ricciardo Monaco Grand Prix'sine 12. sırada başlasa da startta yer kaybetti. Yine de yarışı 12. sırada noktalamayı başardı.

"Monako sıralama seansına girerken kesinlikle iyi hissediyordum. Açıkçası iki yıl önce burada McLaren ile mücadele etmiştim. Bu sefer kendimi çok daha iyi hissettim diyebilirim ama gerçek şu ki sonuç o kadar da iyi değil."

"Kendime iyice bakıp neleri kaçırdığımı görmek istiyorum ve ardından aracın bana yardımcı olmak için neler verebileceğine bakacağız."

"Bence sinir bozucu olan şey bunu yapabiliyor olmam, ama bunu yeterince sık göremiyoruz. Bu yüzden neden her hafta istikrarlı bir şekilde Q3'e kalamadığımı anlamaya çalışırken kendime kızıyorum."

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