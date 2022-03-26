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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Ricciardo, Ocon'u engellediği için 3 sıra ceza aldı!

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP sıralamalarında Alpine pilotu Esteban Ocon'u engellediği için 3 sıra grid cezası aldı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ricciardo, Ocon'u engellediği için 3 sıra ceza aldı!
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Ricciardo, pitten çıkış turunda hızlı turuna hazırlanırken 9. virajda kısa süreliğine hızlı turunda olan Ocon'u engellemişti.

Bu engelleme nedeniyle Ocon, hızlı turunu bırakmak zorunda kalmıştı. Ocon bu olaydan etkilenmedi ve sıralamaları 5. sırada tamamladı.

Ancak yarış yönetimi, olayın sıralamalardan sonra inceleneceğini duyurmuştu. Yapılan incelemenin ardından Ricciardo'ya 3 sıra cezası ve 1 ceza puanı verildi.

Ricciardo, olay esnasında Ocon'un geldiğinden haberdar olmadığını çünkü takımın kendisine bir pilotun yaklaştığını bildirmediğini söyledi.

McLaren da bu konuda suçlu bulundu ve pilotunu uyarmadığı için 10.000 Euro para cezası aldı.

 

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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