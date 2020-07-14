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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Ocon’la mücadelede takım emri gelebilirdi”

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Ricciardo: “Ocon’la mücadelede takım emri gelebilirdi”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Tem 2020 12:45

Daniel Ricciardo, eğer yarışta takım arkadaşı Esteban Ocon’u geçmeseydi, Fransız sürücüye takım emri gelebileceğini düşündüğünü söyledi.

Ricciardo, Steiermark Grand Prix’sine orta hamurla başlayan en iyi pozisyondaki isimdi ve kısa süre içerisinde yumuşak hamura sahip takım arkadaşı Ocon’un arkasına kadar gelmişti.

Birkaç tur boyunca takım arkadaşının arkasında takılı kalan Avustralyalı sürücü, önündeki araçlardan daha hızlı olduğunu mühendisine söyledi ancak Renault’dan herhangi bir yer değiştirme talimatı gelmedi ve Ricciardo, pist üstünde atak yapmak durumunda kaldı.

Ricciardo, “Biraz genel bir soru sordum. Önümdeki grup yüzünden yavaş kaldığımı düşündüm. Ben de, ‘Bakın çocuklar, şu anda onlardan biraz daha hızlıyım.’ dedim. Sanırım bu da, ‘Yer değiştirecek miyiz?’ gibi bir soru sormam anlamına geldi.”

“Açıkçası, farklı stratejilerdeydik. Ben orta hamurdaydım, Esteban yumuşak hamurdaydı. Bu yüzden yarışın ilk bölümlerinde savaşarak zaman kaybetmenin akıllıca olmayacağını düşündüm, özellikle de farklı stratejilerdeyken.”

“Bu yüzden bu soruyu sordum ve sonrasında geçiş yaptım, ancak takım emrinin de gelmek üzere olduğunu düşünüyordum. Eğer o turda geçmeseydim, sanırım takım emri gelecekti. Yani bu, pit duvarında tartışıldı. Açık şekilde, savaşırken ikimizin de zaman kaybettiğini gördüklerini düşünüyorum. Yani bu konu kesinlikle ele alındı.”

 

“Sanırım ilk kez Esteban ile lastik lastiğe savaşa girdik. Açıkçası, özellikle yarışın ilk bölümlerinde hiçbir şekilde çılgın ataklar yapmayacaktım, çünkü farklı stratejilerdeydik.”

“Yani onu o turda geçmeseydim, yer değiştirme çağrısı gelirdi diye düşünüyorum. Bu olmasaydı şaşırırdım, ancak yine de bunu yapmaya doğru gidiyorduk.”

“Geçen hafta yarış dışı kaldıktan sonra, iyi bir yarış geçirmek istiyordum. Yarışın başlarında, takım arkadaşıma çok geç frenajla atak yapmayı düşünmedim.” şeklinde konuştu.

Geçmişte Racing Point’teki takım arkadaşı Sergio Perez ile birçok olay yaşayan Ocon ise, mücadeleden keyif aldığını söyledi.

Ocon, “Daniel ile iyi bir mücadele yaşadık. Çok adil bir savaş olduğunu söyleyebilirim. Birbirimize boşluk bıraktık. Çok agresif değildi. Ve takım arkadaşlarımla bu şekilde yarışmak isterim.”

“Başından beri arka arkayaydık ve o öne geçtikten sonra da birlikte kaldık. Bu yüzden yarış dışı kalmasaydım, bir sonraki sefere ona hamle yapacaktım."

“Yani evet, iyi bir mücadeleydi. Memnundum. Daha birçok mücadeleyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiye kadar takımın politikası, birbirimizle temiz şekilde yarışmamıza izin verdi. Ve biz de bunu yaptık.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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