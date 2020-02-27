Ricciardo: "Ocon takım için çalıştığımızın farkında olmalı"

Esteban Ocon, Racing Point/Force India'da yarıştığı dönemde takım arkadaşı Sergio Perez'le pek de iyi bir ilişkiye sahip değildi.

İkili pist üstünde sık sık temas yaşadı ve bir noktada takım ikilinin birbirleriyle mücadele etmesini dahi yasakladı.

Ayrıca Fransız sürücünün Max Verstappen'le iyi bir ilişkisi olmadığı da biliniyor.

Ricciardo, "Esteban'ın hem Sergio Perez ile hem de Max Verstappen ile sorunları vardı."

“Kazanmak için savaşmadığımızı anlamamız gerekiyor, bu yüzden birbirimizin önünü kesmeye çalışmak, işimiz konusunda gitmemiz gereken yön değil."

"Aksine akıllı olmalıyız, birbirimize yardım etmeliyiz ve takımı bir araya getirmeliyiz. Bundan başka bir şey yapma niyetim yok."

"Daha önce çaylak ama hızlı bir sürücüyle yarışma durumunu Max'le biraz tattım. Tamamen yeni birisi olarak geldi ve ben de Red Bull'da uzun süredir yarışan taraftım. Yani benim için yeni bir şey değil."

"Eğer beni yenmeye başlarsa bunun bir hikaye olabileceğini biliyorum, ama bununla o kadar da ilgilenmiyorum. Beni yenmeye başlayana kadar, onu yenmek için tüm fırsatlara sahibim ve bunu yaptığımdan emin olmaya çalışacağım." dedi.

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