Ricciardo: "O lastiğin bana değil de kanada çarpması iyi bir şey"

71 turluk yarış, Nico Hulkenberg, Alex Albon ve Kevin Magnussen arasında yaşanan ilk tur kazasının ardından kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

Olay sırasında Albon'un arka lastiği parçalandı ve Ricciardo'ya doğru fırladı. Sonunda AT04'ünün arka kanadına çarptı.

Olay nedeniyle geriye düşen ve puan alamayan Ricciardo, araç içerisinde eğilmeye çalıştığını söylüyor.

Ricciardo, "Açıkçası, önümde oldukça büyük bir kaza olduğunu gördüm, bu yüzden çok fazla parça vardı."

"Bunun içinden geçtiğimi hissettim ve sonra janttan çıkan bir lastiğin havada savrulduğunu gördüm. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Kafamı eğdiğimi ve bir şeyin bana çarptığını hissetmediğimi hatırlıyorum."

"Mutluydum. Fakat sonrasında aynalarımı kontrol ettim ve arka kanadın neredeyse kopmuş olduğunu gördüm, bu yüzden lastiğin kanada çarptığını tahmin ettim."

"Açıkçası bu sinir bozucuydu. Yine de bana çarpmamış olması güzel bir şey." dedi.

AlphaTauri başlangıçta Ricciardo'yu yarıştan çekmek için garaja çağırdı ancak kırmızı bayrak takımın arka kanadı tamir etmesine izin verdi.

Ricciardo yeniden başlangıçta pit yolundan start almak zorunda kaldı ve bir tur geriye düştü.

Avustralyalı pilot, kıl payı kurtulduğu için kendini şanslı hissedip hissetmediği sorulduğunda, başlangıçtaki rahatlamanın kısa süre sonra kendisini "hayal kırıklığına" bıraktığını söyledi. Yine de olaydan yara almadan kurtulduğu için "minnettar" olduğunu belirtti.

Altı aracın finiş göremediği yarışta 13. sırayı alan Ricciardo şöyle devam etti: "Gerçekten çok komikti. Bana çarpmadığını fark ettiğim anda kanada baktım ve lanet olsun! Kanat gitmişti."

"O anki rahatlığım hayal kırıklığına dönüştü çünkü yarışın bitmiş olabileceğini fark ettim."

"Komik ama o yarış modundayken bunu düşünmüyorsunuz bile."

"Fakat şimdi geriye dönüp baktığımda, hepimiz sağ salim kurtulduğumuz için şükrediyorum."

"Tüm bu şeyler her zaman daha kötü olabiliyor. Bunun için kesinlikle biraz minnettarım."

