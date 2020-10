Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarışa sebep olacak"

Almanya’daki yarışın takvimde normalden çok daha geç yer almasıyla hava durumu tahminleri, tüm hafta sonunun 10 santigrat derecenin altında geçeceğini öngörüyor.

Soğuk hava takımların araçlarını ve lastiklerini çalıştırmasını zorlaştıracak, bu da 2013’ten beri ilk defa piste gelen F1’e biraz belirsizlik katacak.

Yarış öncesinde konuşan Ricciardo: “Hava tahminleri hafta sonunun çok soğuk ve ıslak geçeceğini gösteriyor, bu yüzden sıcak geçen önceki yarışlarımızdan farklı olacak.” dedi.

“Araçların bu koşullarda nasıl davrandığını görmek ilginç olacak. Yılın sonlarında olduğumuzu düşünürsek çok belirsiz bir yarış olabilir, dolayısıyla fazla çılgınca bir yarışa şahit olabiliriz. Bekleyip göreceğiz.”

Yılın bu zamanında Nürburgring’deki hava çok hızlı değişebiliyor ve Red Bull takım patronu Christian Horner, takımının açıkta kalmaması için çok çabalayacaklarının farkında.

Horner, “Zor olacak. Daha önce Mayıs ayında orada bulunmuştum, perdeyi açıyorsun ve gördüğün şey kar! Zamanında orada bir yarışım da iptal olmuştu.”

“Fakat her şey olabilir. Güzel bir sonbahar hafta sonu da geçirip gittiğimiz her gün güneş de açabilir. Fakat her şeye hazırlıklı olun ve kış ceketinizi yanınıza alın çünkü ihtiyacınız olacağını düşünüyorum.”

Bu hafta sonu takımlar için dikkat edilecek esas nokta lastiklerin doğru çalışmasını sağlamak. Soğuk havada sert lastiklerin çalışmasını sağlamak özellikle daha zor.

Fakat yarış hafta sonu boyunca yağmur yağarsa takımların yağmur ve geçiş lastiklerinin dağıtımına dikkat etmeleri gerekir.

Renault’nun baş yarış mühendisi Ciaron Pilbeam: “Eğer zemin kuru olursa lastikleri çalıştırmaya odaklanmamız gerek, yarış hafta sonu için yağmur tahmininde bulunulursa da sayılı ıslak ve geçiş lastiklerimizi ne zaman ve nerede kullanacağımızı düşünmeliyiz.” dedi.

Fakat McLaren takım patronu Andreas Seidl havanın takımların daha az zorlandığı kış testlerinde olduğundan daha kötü olmayacağı düşüncesinde.

Seidl: “Tahmin etmesi zor”,”Günün sonunda lastik seçimine dayanıyor, ya da lastiklerin nasıl davrandığına – özellikle pistte hava soğuksa. Fakat herkes için aynı zorluklar geçerli.” dedi.

“Fakat testleri kış mevsiminde Barcelona’da yapıyoruz, ve hava sabahları düzenli olarak 10 derecenin altında. Araçlar da bu durumlarda performans gösteriyor çünkü lastikler yeterli tutuşu sağlıyor.”