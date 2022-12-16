Ricciardo: "Norris'te kendimi gördüm"
Daniel Ricciardo, son iki yılda birlikte çalıştığı Lando Norris'ten övgüyle bahsetti.
Daniel Ricciardo, geride kalan iki yıllık süreçte McLaren'da Lando Norris'le aynı takımı paylaştı ve belli yarışlar hariç İngiliz pilotun performansına ayak uyduramadı.
Aracı istediği şekilde süremeyen ve bundan ötürü de maksimumu alamayan Ricciardo, özellikle sıralama performansında çok gerideydi.
Ayrıca Norris ile arasındaki fark kısmen Norris'in bu yıl çok güçlü bir performans sergiliyor olmasından da kaynaklanıyordu. İngiliz pilot neredeyse hiç hata yapmadı ve araçtan her şeyi aldı.
Beyond The Grid podcast'ine konuk olarak Riccardo, Norris'e baktığında kendisinin 2014 yılındaki halini gördüğünü söyledi.
Ricciardo, "2014'ü hatırlıyorum; Kendime o kadar güveniyordum ki hiç şüphem yoktu. Eğer aracım kazanmama izin verirse şampiyon olacağımı biliyordum."
Daniel Ricciardo, McLaren Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Özel bir seviyede olduğumu söyleyemem, sadece kendime çok güveniyordum. Güçlü bir takıma gitmiştim, kendimi liderlerden biri gibi hissediyordum. Bu durumdaki bazı insanlar sorumluluktan ve baskıdan korkarken, diğerleri hayatları boyunca bunun savaşını verdikleri için mutlu olurlar. Ben ikinci gruptandım."
"Norris'i izlerken o zamanki halimi hatırladım. O da benim gibi gençti, güçlü bir takımda yarışıyordu ve takım içerisinde çok rahattı."
"Gençken yenilmez olduğunuzu düşünürsünüz. Tecrübeyle bunun doğru olmadığını anlarsınız."
"Elbette yaşlı olduğumu düşünmüyorum fakat daha gençken kaygısız olursunuz. Sorumluluğunuz azdır, sevdiğiniz işi yaparsınız ve her şey kendiliğinden yoluna giriyor gibi gelir." dedi.
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