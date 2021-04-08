Ricciardo, Norris’le mücadele etmeyi, şakalaşmanın önüne koyuyor

Ricciardo, Renault’da geçirdiği iki yılın ardından McLaren’a geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve birçok kişi onun yeniden yarış kazanabilmesini umuyor.

Ancak, 31 yaşındaki pilotun karşısında hevesli ve yetenekli bir takım arkadaşı var ve kimilerine göre bu sezon Ricciardo ile Norris arasında sıkı bir çekişme izleyeceğiz.

Formula1.com'a konuşan Ricciardo, ‘’Kesinlikle bir mücadele olacak, bu noktadan sonra olayı masumlaştırmaya gerek yok.’’

‘’Bence her sürücü arasında saygı var, özellikle de takım arkadaşları arasında çünkü birçok durumda adeta düşman oluyorsunuz.’’ dedi.

Norris de, Ricciardo da, Formula 1’in en eğlenceli iki ismi olarak görülse de, Ricciardo, olay işe geldiğinde, pistteki mücadelenin her zaman pist dışı şakalaşmanın önüne geçeceğini belirtti.

Norris’le işbirliği hakkında konuşan Ricciardo, ‘’Bence, birlikte iyi bir test dönemi geçirdik.’’

‘’Toplantılarda, birlikte iyi çalıştığımızı düşünüyorum ve takıma, daha iyi olması konusunda, birlikte yardım etmeyi denedik. Bence bu iyi bir ilişki ve uyum.’’

‘’Bunun devam etmesini bekliyorum. Pistteyken de, mücadele edeceğimizden eminim.’’

‘’Ancak önceliğim mücadele, sonra ise eğlence. Eğer takımı istediğimiz yere taşıyabilirsek, o zaman eğlenebiliriz.’’ dedi.