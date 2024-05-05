Ricciardo: "Norris'le aynı şeyleri yaşadım"

Sprint sıralama turlarını dördüncü bitiren ve ertesi gün bu pozisyonu koruyan Daniel Ricciardo, saatler sonra ana yarışın sıralama turlarında ilk bölümde elendi.

Aldığı grid cezasıyla sonuncu başlayacak Ricciardo, neler olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Elbette hayal kırıklığı yaşıyorum fakat bir şey yapabileceğimi de sanmıyorum. Tura başlarken yol tutuşum yoktu. Gerçekten dün Lando'nun Q3'te yaşadığını yaşadım."

"Sonrasında ne dedi bilmiyorum ama turunu gördüm. Yumuşak hamurda neredeyse bir saniye daha yavaş gitti ve birinci viraj çıkışından itibaren kaydığını görebiliyordunuz. Berbat bir durumdu. Bugün de ben böyle hissettim."

"İkinci lastik setinin olması gerekeni verdiğini hissetmedim. Bu konuda biraz handikaplı olduğumuzu hissettim. Bir tür handikapımız vardı. Açıkçası neden olduğuna dair bir cevabımız yok. Lando'nun dün bir cevabı olup olmadığından emin değilim. Fakat bugün onun nasıl hissettiğini anlayabiliyorum."

"Bu sinir bozucu fakat aracı değiştirip farklı bir şey yaptığımız ve 'Kahretsin, bunu yapmamalıydık' dediğim bir şey değil. İlk setin ardından biraz daha zaman vardı ve yeni bir lastik setiyle ikinci turun kolay olacağını hissettim. Fakat öyle olmadı."

"Yani araçta daha fazlası var. Sadece o lastik setine ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ve bunu söylemek biraz b*ktan bir şey, çünkü arkasında hiçbir gerçek yok."

"İşte hayal kırıklığı da burada yatıyor. Fakat geriye dönecek olursak, bugün gerçekten harikaydı. Takıma '30 dakika boyunca bunun tadını çıkaralım' demek harikaydı."

"Sonunda sıralama turlarında bunu beklemiyordum fakat asla hiçbir şeyi bilemiyorsunuz çünkü bu ilginç bir spor."

"Tabii ki her şey çok hızlı değişebiliyor. Bu sabah yaşadıklarımız için mutluyduk ama sıralama turlarına da odaklandık ve iyi bir noktadaydık."

"Her halükarda bu hafta sonu iyi geçiyor. Bu öğleden sonra neler olduğuna bakacağız ama sorun değil. Muhtemelen hafta sonumuzun geri kalanı üzerinde etkili olacak fakat bunun hafta sonumuzun bir yansıması olduğunu düşünmüyorum."

"Bence her halükarda çok olumlu geçti. Elbette Yuki ile Q3'te olmak isterdim ama yarın toparlanmaya çalışacağız."