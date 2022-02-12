Ricciardo, Norris'in yeni kontratına rağmen endişeli değil

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McLaren, bu hafta başında Lando Norris'in kontratını uzun vadeli olarak uzattı ve Britanyalı sürücü, en az 2025 sonuna kadar Woking merkezli ekiple mücadele edecek.

Bu, Britanyalı genç pilotun açıkça "McLaren'ın geleceği" olduğunu gösteriyor. Fakat Daniel Ricciardo, Red Bull'un son yıllarda Max Verstappen'e yaptığı gibi, McLaren'ın da Norris'e odaklanmasından endişe duymuyor.

McLaren ile 2023 sonuna kadar sözleşmesi olan Ricciardo, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Kesinlikle endişeli değilim."

"İş açısından baktığımızda, McLaren'ın Lando ile daha uzun vadeli bir kontrat imzalamasının iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bence çok güçlü bir yıl geçirdi ve aslında Formula 1'e girdiği ilk andan itibaren çok iyi bir iş yaptı."

"Performansının yanı sıra, bu takımı kesinlikle seviyor ve burada kendini çok iyi hissediyor. Dolayısıyla her iki taraf için de kazan-kazan durumu söz konusu.”

"Kendime gelirsek, takımla birkaç sezon daha ve belki biraz daha fazlasını geçirecek olmaktan dolayı oldukça mutluyum."

"Lando'dan on yaş büyüğüm, bu yüzden şimdi beş sezonluk bir anlaşma imzalamam zor. En azından önümüzdeki iki sezonla ilgili kesinlik olmasından dolayı mutluyum. Kim bilir? Belki de bu yılları, daha da fazlası takip edecek."

"Fakat 2023 sonrası için henüz herhangi bir fikrim yok. Şu anda, kariyer seviyem açısından çaresizce 5 senelik bir anlaşma kovaladığım bir dönemde değilim. Esas olarak kendimi nasıl hissettiğime bağlı olacak."

"Ayrıca geleceğin benim için nasıl görüneceğini tahmin etmek de zor. Her halükarda önümüzde iki sezon kesin olarak buradayım ve ayrıca kontratı uzatma opsiyonu da var. Belki de yılın ikinci yarısında buna bakarız."

McLaren MCL36 launch display Fotoğraf: McLaren

Ricciardo, 2022 hedeflerinden de bahsetti.

“Başka bir galibiyet daha almak harika olurdu. Fakat bu yıl 23 yarışımız var ve bunlardan birini kazanırsam ve diğer 22'si kötü geçerse, muhtemelen bundan mutlu olmazdım."

"Bu yıl için daha üst bir seviyede, daha fazla tutarlılık istiyorum. Tabii ki tekrar en üst basamakta olmayı çok isterim ama her şeyden önce düzenli olarak podyuma çıkmayı ve geçen yıldan daha yüksek bir seviyede olmayı hedefliyorum."

Yeni aracın kendi sürüş tarzına daha iyi uyup uymayacağı sorulduğunda ise Ricciardo, "Umarım öyledir! Değişim her zaman iyimserlik getirir."

"Böyle anlarda, 'Belki de bu araç benim için mükemmeldir ve yapmasını istediğim her şeyi yapar' diye düşünmeye başlarsınız."

"Haliyle takımlar ve sürücüler arasındaki güç dengesinde bazı değişikliklere yol açacağına dair iyimserlik ve umut havası var."

"Piste çıkmadan önce bunun hakkında pek fazla bir şey söyleyemeyiz ama mümkün olabileceğine inandığımız şeyleri düşünmek heyecan verici."

"Geçen yıl sezon ilerledikçe kendimi çok geliştirdim ama hiçbir zaman 2021'deki kadar iyi sürmediğimi söyleyemem."

"Bu yüzden farklı bir araca sahip olmak, bu yeni araçlarla daha iyisini yapabileceğim konusunda bana umut veriyor. Yine de her şeyi zaman gösterecek."