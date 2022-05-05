Ricciardo, Norris'in podyumu hakkında ne hissettiğini anlattı

"Geçiş lastikleri gittikçe kötüye gidiyordu bu yüzden 'Kuru zemin lastiklerini deneyelim. Kaybedecek bir şeyim yok.' dedim."

"Aslında zamanlaması iyi oldu çünkü öndeki gruba yetiştim ve tam arkalarındaydım."

Ricciardo, önündeki grubun arkasında bir şey yapamadığı için DRS'nin etkinleştirilmesini istediğini söyledi.

Ricciardo, "Onlardan DRS'i etkinleştirmelerini istiyordum."

"Neden bu kadar beklediler bilmiyorum çünkü geçiş yapılamıyordu. Hiçbir şey olmuyordu ve biz de kazanç sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sert lastiklere geçtik."

"Sert hamur benim için çok ama çok yavaştı. Veri topladığımız ve biraz acı verici bir yarış oldu. Fakat öbür tarafta, Lando yüreklendirici bir yarış geçirdi."

"Benim içinse, daha fazlasını yapmak istemediğim bir yarıştı." dedi.

McLaren şu anda takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor. Sürücüler şampiyonasında ise Norris 6. ve Ricciardo 11. sırada yer alıyor.