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Ricciardo, Norris'in podyumu hakkında ne hissettiğini anlattı

Daniel Ricciardo, Emilia Romagna Grand Prix'sindeki zorlu yarışının ardından, takım arkadaşı Lando Norris'in podyuma çıkmasının yüreklendirici olduğunu söyledi.

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Ricciardo, Norris'in podyumu hakkında ne hissettiğini anlattı
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Avustralyalı, Emilia Romagna Grand Prix'sinin ilk turunda, Tamburello şikanında Carlos Sainz ile temas etti ve İspanyol pilot spin atarak çakıllara oturdu.

Ferrari pilotu yarışa devam edemezken, Ricciardo pite geldi fakat yarışı zorlu geçti ve 18. oldu.

Norris ise Charles Leclerc'in hata yaparak geri düşmesinin ardından kendisini üçüncü sırada buldu. İngiliz, pozisyonunu korudu ve sezonun ilk podyumunu aldı.

Imola'da zorlu bir gün geçiren Ricciardo, Norris'in başarısını gördükten sonra daha iyimser hissettiğini söyledi.

Ricciardo, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Onun yarışı benimkinden tamamen farklıydı."

"Bu iyimser hissettiren bir şey. Fakat ben gerçekten yarış boyunca zorlandım." dedi.

Ricciardo, herkesin ıslak zeminde geçiş lastikleriyle başladığı yarışta kuru zemin lastiğine geçen ilk sürücüydü.

"Geçiş lastikleri gittikçe kötüye gidiyordu bu yüzden 'Kuru zemin lastiklerini deneyelim. Kaybedecek bir şeyim yok.' dedim." 

"Aslında zamanlaması iyi oldu çünkü öndeki gruba yetiştim ve tam arkalarındaydım."

Ricciardo, önündeki grubun arkasında bir şey yapamadığı için DRS'nin etkinleştirilmesini istediğini söyledi.

Ricciardo, "Onlardan DRS'i etkinleştirmelerini istiyordum."

"Neden bu kadar beklediler bilmiyorum çünkü geçiş yapılamıyordu. Hiçbir şey olmuyordu ve biz de kazanç sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sert lastiklere geçtik."

"Sert hamur benim için çok ama çok yavaştı. Veri topladığımız ve biraz acı verici bir yarış oldu. Fakat öbür tarafta, Lando yüreklendirici bir yarış geçirdi."

"Benim içinse, daha fazlasını yapmak istemediğim bir yarıştı." dedi.

McLaren şu anda takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor. Sürücüler şampiyonasında ise Norris 6. ve Ricciardo 11. sırada yer alıyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Erik Junius

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