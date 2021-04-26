Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Ricciardo, Red Bull’dayken eski takım arkadaşı Verstappen’le iki buçuk sezon birlikte yarıştı. Birlikte geçirdikleri bu sezonlarda ikili birbirlerini yenmek için hep bir mücadele içindeydiler.

Sonrasında Renault’a geçen Avustralyalı pilot, takımda geçirdiği süreç boyunca Nico Hülkenberg ve Estaban Ocon'la yarışma imkanı buldu. Şimdi ise Ricciardo, McLaren’a geçmesiyle birlikte Lando Norris’in takım arkadaşı oldu.

Fakat sürpriz bir şekilde Norris, hem Bahreyn’de hem Imola’da kolaylıkla Ricciardo’yu gerisinde bırakarak üstünlük sağlamayı başardı.

Buna rağmen Ricciardo, Verstappen’in daha iyi olduğunu düşünüyor ama bunun ana sebebi, Red Bull pilotu hakkında daha çok bilgiye sahip olması.

EFTM.com tarafından kimin daha iyi olduğu sorulduğunda “Sanırım, Max demem lazım.” cevabını verdi ve şöyle devam etti: “Fakat bu sadece onunla daha fazla deneyimim olduğundan kaynaklı.”

“Yine de geçen haftaya bakarak konuşmak gerekirse Lando da kesinlikle çok iyi yarıştı.”

Gerçekten de Norris, Imola’da oldukça hızlıydı. Hatta bu yüzden takım, Ricciardo’dan onu geçmesine izin vermesi istedi.

Avustralyalı pilot da şikayet etmeden bu talimatı yerine getirdi. Böylece Norris öne geçerek mükemmel bir sürüşle birlikte takıma bu sezonun ilk podyumunu getirdi.

Ricciardo bu durum hakkında konuştuğunda pozisyonunu bırakmak zorunda kalmasının onun için bir sorun olmadığını ve zaten yeterli hızda olmadığından bir olay çıkarmanın gereksiz olduğunu belirtti.

“İçimdeki rekabetçi kişilik tabii ki de önde kalmak istiyordu.”

“Aslında, bu sadece olgunluk ve deneyimle alakalı gibi ama temelde yeterince hızlı olmadığımı kabul ediyordum. Ayrıca sanırım kendimin en büyük eleştirmeni, bizzat benim. Bu yüzden aklımdan şunu düşünüyordum, eğer yeterince hızlı olsaydım arayı açmış olur ve baştan bu pozisyonda kalmazdım."

“Bu yüzden takımın, Lando'nun sırf öne geçebilmesi için beni geride tuttuğunu düşünmüyordum. Tamamen benim yüzümdendi. Açıkçası, henüz istediğim hıza ulaşamadım."

"Yani, evet aşağı yukarı zıplamak yerine sadece çenemden bir darbe alıp daha iyi olmanın bir yolunu bulmaya baktım. Ayrıca kesinlikle daha ikinci yarıştan takımda bir gerilim yaratmak istemiyorum.”