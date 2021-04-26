Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi! Sonraki / Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Ekleyen:

Daniel Ricciardo’ya, Max Verstappen’in mi yoksa Lando Norris’in mi daha iyi diye sorulduğunda şimdilik Verstappen demek zorunda olduğunu söyledi.

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Ricciardo, Red Bull’dayken eski takım arkadaşı Verstappen’le iki buçuk sezon birlikte yarıştı. Birlikte geçirdikleri bu sezonlarda ikili birbirlerini yenmek için hep bir mücadele içindeydiler.

Sonrasında Renault’a geçen Avustralyalı pilot, takımda geçirdiği süreç boyunca Nico Hülkenberg ve Estaban Ocon'la yarışma imkanı buldu. Şimdi ise Ricciardo, McLaren’a geçmesiyle birlikte Lando Norris’in takım arkadaşı oldu.

Fakat sürpriz bir şekilde Norris, hem Bahreyn’de hem Imola’da kolaylıkla Ricciardo’yu gerisinde bırakarak üstünlük sağlamayı başardı.

Buna rağmen Ricciardo, Verstappen’in daha iyi olduğunu düşünüyor ama bunun ana sebebi, Red Bull pilotu hakkında daha çok bilgiye sahip olması.

EFTM.com tarafından kimin daha iyi olduğu sorulduğunda “Sanırım, Max demem lazım.” cevabını verdi ve şöyle devam etti: “Fakat bu sadece onunla daha fazla deneyimim olduğundan kaynaklı.”

“Yine de geçen haftaya bakarak konuşmak gerekirse Lando da kesinlikle çok iyi yarıştı.”

Gerçekten de Norris, Imola’da oldukça hızlıydı. Hatta bu yüzden takım, Ricciardo’dan onu geçmesine izin vermesi istedi.

Avustralyalı pilot da şikayet etmeden bu talimatı yerine getirdi. Böylece Norris öne geçerek mükemmel bir sürüşle birlikte takıma bu sezonun ilk podyumunu getirdi.

Ricciardo bu durum hakkında konuştuğunda pozisyonunu bırakmak zorunda kalmasının onun için bir sorun olmadığını ve zaten yeterli hızda olmadığından bir olay çıkarmanın gereksiz olduğunu belirtti.

“İçimdeki rekabetçi kişilik tabii ki de önde kalmak istiyordu.”

“Aslında, bu sadece olgunluk ve deneyimle alakalı gibi ama temelde yeterince hızlı olmadığımı kabul ediyordum. Ayrıca sanırım kendimin en büyük eleştirmeni, bizzat benim. Bu yüzden aklımdan şunu düşünüyordum, eğer yeterince hızlı olsaydım arayı açmış olur ve baştan bu pozisyonda kalmazdım."

“Bu yüzden takımın, Lando'nun sırf öne geçebilmesi için beni geride tuttuğunu düşünmüyordum. Tamamen benim yüzümdendi. Açıkçası, henüz istediğim hıza ulaşamadım."

"Yani, evet aşağı yukarı zıplamak yerine sadece çenemden bir darbe alıp daha iyi olmanın bir yolunu bulmaya baktım. Ayrıca kesinlikle daha ikinci yarıştan takımda bir gerilim yaratmak istemiyorum.”

paylaşım
yorumlar
Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Önceki haber

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Sonraki haber

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

2s
2
Formula 1

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

10s
3
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

1g
4
Formula 1

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

1s
5
Formula 1

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

1g
Son Haberler
Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak
F1

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak

10dk
Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
F1

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

48dk
Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor
F1

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

1s
Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
F1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

2s
AlphaTauri’nin güçlü başlangıcı, 2022’ye odaklanma planlarını değiştirmeyecek
F1

AlphaTauri’nin güçlü başlangıcı, 2022’ye odaklanma planlarını değiştirmeyecek

2s
Son Videolar
Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
21 Nis 2021

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış
Formula E / Son dakika

Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış

AlphaTauri’nin güçlü başlangıcı, 2022’ye odaklanma planlarını değiştirmeyecek
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri’nin güçlü başlangıcı, 2022’ye odaklanma planlarını değiştirmeyecek

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”
Formula 1 / Son dakika

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi

Son Haberler

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.