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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Norris umarım Verstappen kadar güçlü olur!"

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Ricciardo: "Norris umarım Verstappen kadar güçlü olur!"
Ekleyen:
, Editör

Renault'dan McLaren'a geçecek olan Daniel Ricciardo, Lando Norris'in en az Max Verstappen kadar güçlü olmasını istiyor.

Daniel Ricciardo gelecek yıl McLaren'da Carlos Sainz'ın yerini alacak ve Lando Norris'in yeni takım arkadaşı haline gelecek.

Avustralyalı pilot Red Bull'da yarıştığı dönemde Max Verstappen'le harika bir savaş içine girmişti ve ikili zaman zaman temas da yaşamıştı.

Ancak genel olarak hep birbirleriyle iyi anlaştılar. Norris, Verstapen'e yakın olanlar isimlerden bir tanesi ve Avustralyalı sürücü hakkında Verstappen'den bilgi alacağını belirtmişti.

Ricciardo ise F1 Nation podcastinde Norris'in iyi bir performans sergilemesini ümit ettiğini söyledi.

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Renault pilotu, “Red Bull'da Max Verstappen ile birbirimizden en iyi şekilde faydalanıyormuşuz gibi hissettim."

"İkimiz de en iyisini yapmaya çalıştık ve birbirimizi sınırlarda sürmeye ittik. Gelecek yıl aynı şeyi Lando Norris ile yapmaktan çok mutlu olurum."

"Bunu bekliyorum çünkü o, çok güçlü bir çaylak sezonu geçirdi. Carlos'u [Sainz] sıralamalarda yendi ve bu da, çaylak sezonunda yaptığı gayet net bir açıklamaydı."

"Onun mücadelede olmasını bekliyorum. Bence kaskı çıkardığımız zaman ikimiz de çok rahat insanlarız. Ve insanlar bundan biraz keyif alıyorlar, bunun yanında iyi bir rekabet de görecekler." dedi.

Ricciardo, Norris ile arsındaki yaş farkının bu kadar büyük olduğunu fark etmediğini de söyledi.

"Aslında bilmiyordum! Max'le hatırladığım kadarıyla yedi yaş ya da böyle bir şey var ve 'Ah, bu çok fazla diye düşündüm. Ben yaşlanıyorum ve onlar giderek gençleşiyor!"

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Lando Norris, McLaren ve Daniel Ricciardo, Renault F1 Team basın toplantısında

Lando Norris, McLaren ve Daniel Ricciardo, Renault F1 Team basın toplantısında
1/4

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team ve Lando Norris, McLaren basın toplantısında

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team ve Lando Norris, McLaren basın toplantısında
2/4

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Alexander Albon, Red Bull Racing, and the other drivers lined up for the National Anthem prior to the start

Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Alexander Albon, Red Bull Racing, and the other drivers lined up for the National Anthem prior to the start
3/4

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren ve Daniel Ricciardo, Renault F1 Team basın toplantısında

Lando Norris, McLaren ve Daniel Ricciardo, Renault F1 Team basın toplantısında
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Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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