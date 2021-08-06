Ricciardo: “Norris ile Verstappen’i kıyaslamak için daha çok erken”

Ricciardo, Verstappen’le kıyaslamak için Norris’in daha kariyerinin erken zamanlarında olduğunu düşünse de en azından pist üzerinde bazı benzerlikler olduğunu kabul etti.

Motorsport.com İtalya’ya verdiği özel röportajda Ricciardo, “Bence [Norris], çok farklı bir kişilik.”

“Fakat, pist üzerindeki yetenek açısından saf hızı olduğunu görebilirsiniz. Bu sene, bunu Lando’da görüyorum. Onu, Max ile kıyaslamak için biraz erken olabilir. Fakat, kesinlikle çok iyi. Gerçekten çok, çok iyi.” dedi.

Lando Norris, McLaren. Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool

Ricciardo, McLaren aracına alışmakta zorlanırken Norris, araca daha iyi uyum sağladı.

Fakat Avustralyalı pilotun kariyerindeki şu ana kadar edindiği deneyimler-2018 Meksika Grand Prix’sinde Verstappen’e karşı pole pozisyonu kazanması gibi- en iyileri yenebilmek için gereken yeteneğe sahip olduğunu kendisine kanıtladı.

2018 Meksika Grand Prix’sinde Ricciardo, pole pozisyonunu o zamanki takım arkadaşı Max Verstappen’den alarak Hollandalı pilotun, F1 tarihindeki en genç pole sahibi olmasının önüne geçmişti. Bu meşhur an hakkındaki görüşleri sorulduğunda Ricciardo, bunun kendisine olan inancı açısından önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Ayrıca bunu daha da akılda kalıcı yapan bir diğer nokta ise bazı Red Bull yöneticilerinin, Verstappen’in tarihe geçmesini engellediği için Ricciardo’ya içten içe sinirlenmesiydi.

32 yaşındaki pilot, “Bazı şeylerin farkındaydım ama bunlara çok aldırış etmemeye çalıştım. Bunun yanı sıra, ben hiçbir zaman negatif bir zihniyete sahip olmadım.”

“Kendi açımdan sadece sürüş yapmaya odaklandım. Fakat kesinlikle o hafta sonu Max pole pozisyonunu kazansaydı, en genç pole sahibi olacaktı. Bu onun için ve Red Bull için bir rekor anlamına geliyordu.”

“Bu, marka ve takım için daha çok reklam ve gelir sağlayacaktı. Bu yüzden iş kısmını anlıyorum, bu nedenle sinirlenmedim.”

"Kendime 'Bu bir iş' dedim. Bunun bir spor olduğunu biliyorum ama yine de bir iş. Sadece kendi adıma mutlu oldum çünkü sanırım bundan bir sene önce Max, bu pistte sıralamalarda benden neredeyse 1 saniye daha hızlıydı. Çok tuhaf bir hafta sonuydu.”

“2018’deki bu hafta sonu boyunca Max, her seansta en hızlıydı. Fakat sıralamaların üçüncü bölümünde, ben onun önündeydim.”

“Pole pozisyonu alabildiğim için kendimden gurur duydum. Tabii ki de Max çok iyi sürüyordu. Bu, benim kendime olan inancımı kanıtladı.” ifadelerini kullandı.