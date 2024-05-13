Ricciardo, Norris için duyduğu mutluluğu dile getirdi

Norris, geçtiğimiz hafta sonu Miami'de galip gelerek kariyerinin 110. yarışında ilk F1 zaferini elde etti.

Bu gecikmiş galibiyetten önce Norris, bir dönem McLaren'da birlikte yarıştığı, takım arkadaşı Ricciardo'nun kazandığı 2021 İtalya Grand Prix'sinde elde ettiği ikinciliği de dahil olmakla beraber, toplamda 15 kez podyuma çıkmıştı.

Ricciardo, Norris tarafından sürekli olarak geride bırakıldığı zorlu iki yılın ardından, 2022 sezonunun sonunda Woking merkezli ekipten ayrıldı.

McLaren'den ayrılışından bu yana Norris ile ilişkisinin azalmadığını açıklayan Ricciardo, Miami'deki yarışın ardından Norris için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ricciardo, "Bu çocuk için gerçekten çok mutluyum."

"Eski bir takım arkadaşı olarak tabii ki onu biraz daha iyi tanıyorum."

"Lando'yu iyi tanıyorum ve aramızda yakın bir bağ var. Beraber pist dışında da vakit geçirdik, hatta bu ocak ayında Avustralya'daki çiftliğime geldi."

"Onunla biraz zaman geçirmeliyim. Çocuğu sevdim. Sanırım birçoğumuz onun böyle bir yarış günü geçirmesinin an meselesi olduğunu düşünüyorduk." dedi.

Ricciardo, sözlerine hiçbir şeyin garanti olmadığını söyleyerek devam etti, "Ancak F1'de hiçbir şey garanti değildir, bu yüzden hayatının en güzel günlerinden biri olarak kalacak böylesine bir gün geçirdiği için mutluyum."

"Onun gülümsediğini gördüğüm için mutluyum, benim için harika bir gün değildi ama onun böyle bir gün geçirdiğini görmek güzel." dedi.

Miami'de elde ettiği galibiyetin ardından Norris, en çok yarış kazanmadan podyuma çıkma rekorundan da uzaklaşmış oldu.

Britanyalı pilot, 2023'te birkaç defa ilk üçe girmeyi başarmıştı ve Miami zaferinden önce de bu sezon iki kez podyuma çıkmıştı.

Lando Norris, congratulated by McLaren mechanic Fotoğraf: Erik Junius

Bir zamanlar sürekli olarak podyumda yer alan Ricciardo, en üst basamağa ulaşmasının bir zaman meselesi olduğunu söyledi.

Ricciardo, Norris için, "Kişilik olarak iyi bir insan ve iyi bir mizah anlayışı var, onunla iyi anlaşıyoruz."

"Ayrıca yetenekli de, tabii ki de buradaki pek çoğumuz yetenekli. Ancak pek çok kez galibiyete çok yaklaştı ve hepimiz, bir noktada onun yarış kazanmayı hak eden bir sonraki pilot olduğunu hissettik."

"Kimse bunu ona vermeyecek ama eğer aldıysa, eminim ki hepimiz böyle hissediyoruz, bu çocuk bunun için çok çalıştı."

"Onun bir noktada en üst basamağa ait olduğunu biliyoruz ve o günü yaşadığı için de mutluyum." dedi.