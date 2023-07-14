Kayıt Ol
Önceki / Schumacher: "McLaren ile ilk testim harikaydı" Sonraki / F1, Bridgestone ve Pirelli arasından tercihini "yakında" yapacak
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ricciardo: "Norris hızlı bir araçla çok iyi olacak"

Daniel Ricciardo, Lando Norris'in iyi bir araca sahip olması halinde çok başarılı olacağı görüşünde.

Ekleyen:
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo kariyeri boyunca pek çok genç yetenekle çalıştı. Bu isimler arasında Max Verstappen, Esteban Ocon ve Lando Norris var.

Avustralyalı pilottan iki kez dünya şampiyonu Max Verstappen ve McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris'i kıyaslaması istendi.

Bunun üzerine konuşan Ricciardo, İngiliz pilot dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Avustralyalı sürücü, "Lando'nun çok iyi bir sürücü olduğuna şüphem yok."

"Kendisine verilen araçtan maksimumu alan isimlerden birisi. McLaren döneminde tam olarak bu konuda sorunlar yaşadım."

"Ona bakıyordum ve sahip olduğu her şeyden en iyi şekilde yararlanmayı başardığını görüyordum. Çoğu zaman sonuç bu oluyordu."

"Lando iyi bir takıma geçerse çok hızlı olacak. Gerekli her şeyi kanıtladığı için bu konuda hiçbir şüphem yok."

"Max'e gelince, şu anda Lewis Hamilton gibi olağanüstü performans sergiliyor. Her hafta kazanıyor, baskıyla ve diğer her şeyle başa çıkıyor."

"Umuyorum ki bir gün Lando da kazanabileceği bir aracın direksiyonuna geçer. Lando'nun her şeyi başaracağına inanıyorum çünkü onu olağanüstü bir yetenek olarak görüyorum."

"Onu Max ile karşılaştırmak zor fakat Lando sıralama turlarında harika turlar çıkarabiliyor. Max'in de bunu çok iyi yaptığı aşikar. Belirli günlerde Lando da Max kadar hızlı olabiliyor, fakat karşılaştırma yapmak zor. Sadece Lando'nun  çok iyi bir sürücü olduğunu söyleyebilirim."

"İlk zaferini elde ettiğinde, birçok insan onun şampiyon olabileceğini söyleyecek. Henüz kazanmadı, ama henüz çok genç ve öğrenip, gelişmeye devam ettiğine inanıyorum."

"Onun kazanamayacağını düşünmem için hiçbir neden yok. Sadece şu anda kazanabilecek bir araca sahip değil - bu onu durduran tek şey."

"Kazanmak için gerekli potansiyele sahip olduğuna eminim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Schumacher: "McLaren ile ilk testim harikaydı"

F1, Bridgestone ve Pirelli arasından tercihini "yakında" yapacak
Daha fazlası
Ezel Tan
Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Formula E
Roma ePrix I

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Fuji Super Formula: Makino pole pozisyonunu aldı, Cem geride kaldı

Fuji Super Formula: Makino pole pozisyonunu aldı, Cem geride kaldı

Super Formula
Fuji II

Fuji Super Formula: Makino pole pozisyonunu aldı, Cem geride kaldı Fuji Super Formula: Makino pole pozisyonunu aldı, Cem geride kaldı

Ricciardo, testte iyi performans gösterirse AlphaTauri koltuğuna geçeceğini biliyormuş

Ricciardo, testte iyi performans gösterirse AlphaTauri koltuğuna geçeceğini biliyormuş

Formula 1
Britanya GP

Ricciardo, testte iyi performans gösterirse AlphaTauri koltuğuna geçeceğini biliyormuş Ricciardo, testte iyi performans gösterirse AlphaTauri koltuğuna geçeceğini biliyormuş

Son Haberler

Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz" Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

FE Formula E
Roma ePrix I

Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

SBK World Superbike
Imola

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

FE Formula E
Roma ePrix I

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol