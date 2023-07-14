Ricciardo: "Norris hızlı bir araçla çok iyi olacak"
Daniel Ricciardo, Lando Norris'in iyi bir araca sahip olması halinde çok başarılı olacağı görüşünde.
Daniel Ricciardo kariyeri boyunca pek çok genç yetenekle çalıştı. Bu isimler arasında Max Verstappen, Esteban Ocon ve Lando Norris var.
Avustralyalı pilottan iki kez dünya şampiyonu Max Verstappen ve McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris'i kıyaslaması istendi.
Bunun üzerine konuşan Ricciardo, İngiliz pilot dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Avustralyalı sürücü, "Lando'nun çok iyi bir sürücü olduğuna şüphem yok."
"Kendisine verilen araçtan maksimumu alan isimlerden birisi. McLaren döneminde tam olarak bu konuda sorunlar yaşadım."
"Ona bakıyordum ve sahip olduğu her şeyden en iyi şekilde yararlanmayı başardığını görüyordum. Çoğu zaman sonuç bu oluyordu."
"Lando iyi bir takıma geçerse çok hızlı olacak. Gerekli her şeyi kanıtladığı için bu konuda hiçbir şüphem yok."
"Max'e gelince, şu anda Lewis Hamilton gibi olağanüstü performans sergiliyor. Her hafta kazanıyor, baskıyla ve diğer her şeyle başa çıkıyor."
"Umuyorum ki bir gün Lando da kazanabileceği bir aracın direksiyonuna geçer. Lando'nun her şeyi başaracağına inanıyorum çünkü onu olağanüstü bir yetenek olarak görüyorum."
"Onu Max ile karşılaştırmak zor fakat Lando sıralama turlarında harika turlar çıkarabiliyor. Max'in de bunu çok iyi yaptığı aşikar. Belirli günlerde Lando da Max kadar hızlı olabiliyor, fakat karşılaştırma yapmak zor. Sadece Lando'nun çok iyi bir sürücü olduğunu söyleyebilirim."
"İlk zaferini elde ettiğinde, birçok insan onun şampiyon olabileceğini söyleyecek. Henüz kazanmadı, ama henüz çok genç ve öğrenip, gelişmeye devam ettiğine inanıyorum."
"Onun kazanamayacağını düşünmem için hiçbir neden yok. Sadece şu anda kazanabilecek bir araca sahip değil - bu onu durduran tek şey."
"Kazanmak için gerekli potansiyele sahip olduğuna eminim." dedi.
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