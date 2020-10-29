Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Daniel Ricciardo, geçtiğimiz haftalarda Nürburgring Nordschleife’de yaşadığı korkutucu bir olayın orada yarışma isteğini tamamen bitirdiğini söyledi.

Avustralyalı pilot Eifel Grand Prix’sini fırsat bilerek takımıyla bir etkinlik kapsamında meşhur Nordschleife’de, Renault Megane RS ile birkaç tur attı.

Fakat sonrasında turlarının başında yaşadığı korkutucu bir olayın kendisini orada sürmek konusunda tedirgin ettiğini söyledi (Daha önce 2008’de kendi aracıyla piste çıktığında neredeyse bir kazaya karışıyormuş).

Dolayısıyla başkalarının ileride kendisini orada 24 Saat yarışında yarışmaya ikna etmeye çalışmamasını söyledi.

Son Nordschleife tecrübesi hakkında konuşan Ricciardo, “Kendimi korkuttum, o kadarını söyleyeyim. Turları takımla Perşembe gecesi attık ve zemin fazlasıyla ıslaktı.”

“Pisti bilmiyorum. Oyunlarda filan da denemedim, o yüzden kafamın içinde düzeni yok. Ama daha ilk 500 metrede kendimi korkuttum ve sonraki 22 kilometre filan boyunca kafamda o kaldı. Çekingendim, öyle söyleyeyim.”

“Çok güzel bir pist ve eğlenceli de. Ama orada pistte 180 araç varken 24 saat boyunca yarışır mıyım? Hayır, almayayım. Bana yaşlı diyebilirsiniz ama olduğum yerden gayet memnunum.” dedi.

 

 

Ricciardo, pistteki ilk tecrübesinin F1’e girmeden önce kendi aracıyla turlarken olduğunu söyledi.

“2008’de o zamanlar kendi aracım olan Fiat Punto’mla pistte turluyordum. Ve ister inanın ister inanmayın bir Fiat’la pistten çıktım.”

“Pistte bir yer var, yanlış hatırlamıyorsam kör şekilde bir tepe tırmanıyordunuz. Viraj çok daraldı ve hazırlıksız yakalandım. Yeterince dönüş alamadım ve bordürün üstünden geçerek çimenleri kestim. Şanslıyım ki bariyerlere çarpmadım.”

“Ama inanılmaz bir pist. F1’in artık burada yarışması gerçekçi değil biliyorum ama burada herhangi bir şeyi sürmek çok güzel, çünkü dar ve eski düzen bir pist. Pist boyunca farklı asfalt zeminler var, yeniden yapılan kısımlar var. Karussell de çok ikonik.”

 
Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı

Önceki haber

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

Son Haberler

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı
F1 Formula 1 / Son dakika

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”

2
Formula 1

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

37dk
3
Formula 1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

4
Formula 1

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı

1s
5
Formula 1

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı

Son Haberler

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"
F1

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı
F1

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”
F1

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"
F1

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı
F1

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı

Son Videolar

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor 01:24
Formula 1

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor

Sebastian Vettel'in Ferrari'de zorlanmasının nedenleri 05:49
Formula 1

Sebastian Vettel'in Ferrari'de zorlanmasının nedenleri

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor 01:58
Formula 1

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları 07:49
Formula 1

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.