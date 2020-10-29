Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

Avustralyalı pilot Eifel Grand Prix’sini fırsat bilerek takımıyla bir etkinlik kapsamında meşhur Nordschleife’de, Renault Megane RS ile birkaç tur attı.

Fakat sonrasında turlarının başında yaşadığı korkutucu bir olayın kendisini orada sürmek konusunda tedirgin ettiğini söyledi (Daha önce 2008’de kendi aracıyla piste çıktığında neredeyse bir kazaya karışıyormuş).

Dolayısıyla başkalarının ileride kendisini orada 24 Saat yarışında yarışmaya ikna etmeye çalışmamasını söyledi.

Son Nordschleife tecrübesi hakkında konuşan Ricciardo, “Kendimi korkuttum, o kadarını söyleyeyim. Turları takımla Perşembe gecesi attık ve zemin fazlasıyla ıslaktı.”

“Pisti bilmiyorum. Oyunlarda filan da denemedim, o yüzden kafamın içinde düzeni yok. Ama daha ilk 500 metrede kendimi korkuttum ve sonraki 22 kilometre filan boyunca kafamda o kaldı. Çekingendim, öyle söyleyeyim.”

“Çok güzel bir pist ve eğlenceli de. Ama orada pistte 180 araç varken 24 saat boyunca yarışır mıyım? Hayır, almayayım. Bana yaşlı diyebilirsiniz ama olduğum yerden gayet memnunum.” dedi.

Ricciardo, pistteki ilk tecrübesinin F1’e girmeden önce kendi aracıyla turlarken olduğunu söyledi.

“2008’de o zamanlar kendi aracım olan Fiat Punto’mla pistte turluyordum. Ve ister inanın ister inanmayın bir Fiat’la pistten çıktım.”

“Pistte bir yer var, yanlış hatırlamıyorsam kör şekilde bir tepe tırmanıyordunuz. Viraj çok daraldı ve hazırlıksız yakalandım. Yeterince dönüş alamadım ve bordürün üstünden geçerek çimenleri kestim. Şanslıyım ki bariyerlere çarpmadım.”

“Ama inanılmaz bir pist. F1’in artık burada yarışması gerçekçi değil biliyorum ama burada herhangi bir şeyi sürmek çok güzel, çünkü dar ve eski düzen bir pist. Pist boyunca farklı asfalt zeminler var, yeniden yapılan kısımlar var. Karussell de çok ikonik.”