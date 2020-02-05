Ricciardo: “Netflix, F1’in Amerika’daki popülerliğini arttırdı”

Ricciardo, Drive to Survive’da en çok görünen isimlerden biriydi ve birkaç bölüm boyunca Red Bull’dan Renault’ya geçiş hikayesinden bahsedildi.

Pazartesi günü The Daily Show with Trevor Noah programına katılan Ricciardo, Netflix serisinin F1’in Amerika’da büyümesine nasıl yardımcı olduğundan bahsetti.

Ricciardo, “F1’in kesinlikle Amerika’da daha yaygın hale geldiğini düşünüyorum. Drive to Survive, F1’in popülerliğini arttırdı.”

“Amerika’da biraz zaman geçiriyorum ve bir sene öncesine kadar kimse bana merhaba bile demezdi. Bunu kötü anlamda söylemiyorum, ancak beni bir F1 sürücüsü olarak tanımıyorlardı.”

“Ve şimdi ise, ‘Seni Netflix’te gördük, Drive to Survive harikaydı.’ diyorlar. Kask taktığımız için birçok insan yüzümüzü göremiyor. Ancak insanların yüzlerini göstermek yardımcı oldu.” şeklinde konuştu.

F1, genç taraftarlar konusunda büyümesinin anahtarı olarak Drive to Survive’ı gösterdi. F1 bu yılın başlarında, yeni taraftarların %62’sinin 35 yaş altı olduğunu açıklamıştı.

Ricciardo, Drive to Survive’da popüler bir figürdü ve hem pistlerde hem de pist dışında, Avustralya’da ailesiyle geçirdiği zamanlarda seride yer aldı.

Ricciardo, eğlence faktörünün önemli olduğunu düşündüğünü ve sıkıcı sürücülerin spora yardımcı olmadığını söyledi.

“Avustralya’da, güneşin altında büyümenin kişiliğinizi mutlu hale getirdiğini düşünüyorum.”

"Hayalimdeki işi yapıyorum. Bazen size rekabetçi olmanız gerektiğinin hatırlatılması gerekiyor. Bazen kendinizi o kadar kaptırıyorsunuz ki, bunu unutuyorsunuz. Bu biraz bakış açısıyla ilgili."

“Bu, benim hayalimdeki iş. Araçlarla pistlerde dönmek için dünyayı dolaşıyorum, ki bu harika.”

Drive to Survive’ın 2. sezonu, 28 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak ve 10 takımın hepsi seride yer alacak.