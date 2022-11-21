Ricciardo, neden Red Bull'un yedek pilotu olmaya sıcak baktığını açıkladı

Haberi dinle

McLaren F1'deki koltuğunu kaybeden Daniel Ricciardo, Red Bull ile yedek pilotluk için görüşme halinde ve anlaşma sağlanması halinde birden fazla rol üstlenmesi bekleniyor.

Anlaşma henüz imzalanmadı ancak bunun sadece bir formalite olduğu ve yakın zamanda açıklanacağı anlaşılıyor. Ricciardo, bu kapsamda takımın yedek pilotluğunu yapacak ve aynı zamanda simülatörde de aktif olacak.

Ricciardo isteseydi muhtemelen Haas hatta Williams'ta koltuk bulabilirdi. Özellikle Haas, tam olarak Ricciardo potansiyelinde bir sürücü arıyordu.

Ancak Ricciardo yaz arasının hemen ardından gelecek yıl yarışmak istemediğine karar verdi ve bundan ötürü yedek pilotluk rolünü daha cazip buldu.

Red Bull ile anlaşma kararının ardında yatan gerekçeyi açıklaması istendiğinde Ricciardo, "Gelecek yıl yarış koltuğundan ve rekabetten uzaklaşmak istediğimi biliyordum."

"Son birkaç yılda yaşadığım zorluklar oldukça yorucuydu, bu yüzden yaz tatilinden kısa bir süre sonra isteğimin ara vermek olduğunu ve benim için en iyisinin bu olacağını anladım."

"O zaman kendime 'Tamam. Bundan sonraki en iyi şey ne?' diye sordum. Bunu düşündükçe, tercih edeceğim seçeneğin üst düzey bir takımda belli ölçüde rol almak olduğuna karar verdim."

"Anlaşma henüz tamamlanmadı. Bu yüzden karşınıza çıkıp bunu doğrulamadım çünkü gerçek bu. Şu an bile öyle, henüz tamamlanmadı. Ancak şu anda en olası seçeneğin bu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo, spora bir yıl ara vermesinin 2024'te geri dönmek için gereken motivasyona sahip olup olmadığını daha iyi anlamasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Gelecek yılın ortasına geldiğinde geri dönmek istemediğine karar verirse ne olacağı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "O zaman cevabım bu demektir."

"Bence bu işin güzelliği de bir bakıma bu. Ya içimdeki ateşi körükleyecek ve beni her zamankinden daha aç ve motive hale getirecek ya da gerçekten 'ah, bu senin için doğru şey, böyle devam et' diye düşünmemi sağlayacak. Eğer öyleyse de bu durumda mutlu olmalıyım."

"Çünkü her ne kadar yarışlarda inişler ve çıkışlar yaşasam da, hayattan hâlâ çok keyif alıyorum ve iyi bir hayat yaşadığım için ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Yani eğer gelecek yıl geri dönmekle ilgilenmiyorsam, o zaman gerçekten harika şeyler yapıyorum demektir."

Ricciardo, gelecek yıl bir yerde yarışsaydı, muhtemelen en iyi performansını gösteremeyeceğini de ekliyor.

"Geçen sezon başlı başına zordu ancak bu sezon daha da zordu."

"Zaman geçtikçe, bu işi ne kadar sevsem de, en üst düzeyde ve mümkün olan en iyi yaklaşımla yaptığımdan emin olmak istediğimi hissettim."

"Gelecek yılki takvimde 24 yarış var. Sezon giderek daha zorlu bir hâl alıyor. Bu yüzden ne kadar sevsem de, bu şekilde en iyi seviyemde olmayabileceğimi düşünüyorum."

"Bu yüzden acele edip, sadece yarışıyor olmanın muhtemelen ne kendime ne de yarışacağım takıma haksızlık olacağını düşündüm."