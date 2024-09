Ricciardo, NASCAR, MotoGP ve Supercars'ı denemek istediğini açıkladı

Daniel Ricciardo, padoktaki günlerinin sayılı olabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında Formula 1 sonrası hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Singapur Grand Prix'sinden sonra RB koltuğunu çaylak Liam Lawson'a kaptırabileceği yönündeki söylentileri önemsemeyen 35 yaşındaki Avustralyalı, “denemek ve deneyimlemek istediği” başka bir yarış serisi olduğunu söyledi.

Bu hafta Tourism Western Australia'ya verdiği bir röportajda,

“NASCAR hayranı olarak büyüdüm.”

“Bir NASCAR kullanmak isterdim, örneğin Daytona'da dolaşmayı çok isterdim. Ama yarışmak ister miydim? Hem evet hem hayır.” dedi.

Ricciardo, “Bununla büyümedim ve muhtemelen hüsrana uğrayacağım.”

“Bu yüzden buna ihtiyacım var mı bilmiyorum ama bunu deneyimlemek isterim.” diye itiraf etti.

Sekiz kez Grand Prix kazanan pilot daha önce 2021'deki ABD Grand Prix'sinde Dale Earnhardt'ın 1984 Monte Carlo Chevrolet'sini kullanmıştı. Ricciardo, merhum NASCAR efsanesini örnek alarak büyüdü ve o zamandan beri F1 pilotunun ailesinin mirasına verdiği desteği takdir ettiğini söyleyen oğlu Dale Earnhardt Jr'dan övgü aldı.

Ricciardo'nun otomobillerin yanı sıra motosikletlere olan sevgisi de sosyal medyada geniş yer buldu. Tourism WA'ya verdiği demeçte MotoGP'de de şansını denemek istediğini söyledi ve “Motosikletleri seviyorum ... ama çok, çok yavaş ve muhtemelen korkunç olurum.” dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool