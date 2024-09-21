Ricciardo, NASCAR, MotoGP ve Supercars'ı denemek istediğini açıkladı

Daniel Ricciardo, padoktaki günlerinin sayılı olabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında Formula 1 sonrası hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Singapur Grand Prix'sinden sonra RB koltuğunu çaylak Liam Lawson'a kaptırabileceği yönündeki söylentileri önemsemeyen 35 yaşındaki Avustralyalı, “denemek ve deneyimlemek istediği” başka bir yarış serisi olduğunu söyledi.

Bu hafta Tourism Western Australia'ya verdiği bir röportajda,

“NASCAR hayranı olarak büyüdüm.”

“Bir NASCAR kullanmak isterdim, örneğin Daytona'da dolaşmayı çok isterdim. Ama yarışmak ister miydim? Hem evet hem hayır.” dedi.

Ricciardo, “Bununla büyümedim ve muhtemelen hüsrana uğrayacağım.”

“Bu yüzden buna ihtiyacım var mı bilmiyorum ama bunu deneyimlemek isterim.” diye itiraf etti.

Sekiz kez Grand Prix kazanan pilot daha önce 2021'deki ABD Grand Prix'sinde Dale Earnhardt'ın 1984 Monte Carlo Chevrolet'sini kullanmıştı. Ricciardo, merhum NASCAR efsanesini örnek alarak büyüdü ve o zamandan beri F1 pilotunun ailesinin mirasına verdiği desteği takdir ettiğini söyleyen oğlu Dale Earnhardt Jr'dan övgü aldı.

Ricciardo'nun otomobillerin yanı sıra motosikletlere olan sevgisi de sosyal medyada geniş yer buldu. Tourism WA'ya verdiği demeçte MotoGP'de de şansını denemek istediğini söyledi ve “Motosikletleri seviyorum ... ama çok, çok yavaş ve muhtemelen korkunç olurum.” dedi.

It comes amid speculation that Ricciardo could be replaced by Liam Lawson after the Singapore Grand Prix. Photo by: Red Bull Content Pool

Eski Red Bull pilotu kendi topraklarında, Bathurst'teki ünlü pistte birkaç tur atmak istediğini söyledi. “Açıkçası orada V8'ler yarışıyor ama biliyorsunuz 12 saat ve benzeri yarışlar da var, belki ben de bu yarışa katılabilirim. Eğer bir V8 takımı 'Hey, Bathurst'te birkaç tur atmak ister misin? Baskı yok, sadece deneyimlemek için.' derse, o zaman bunu kesinlikle kabul ederim.”

2011'de F1'e katıldığından beri Los Angeles ve Monako'da ikamet eden Ricciardo, emekli olduğunda muhtemelen köklerine geri döneceğini de açıkladı. Batı Avustralya'daki sakin bölge için, “Bir gün Margaret River'da emekli olabileceğimi gerçekten görebiliyorum”

“Yaşam tarzını çok seviyorum. Temiz bir nefes gibi, her şey yavaşlıyor.”

“Bence orada herkes oraya, toprağa çok bağlı. Herkes kendini çok özgür ve mutlu hissediyor. Oradaki yaşam tarzı benim emeklilik vizyonum.” dedi.

Ricciardo'nun yorumları, Red Bull ve RB üst yönetiminin bu hafta sonu Singapur'da yapılacak yarıştan sonra 2025 sürücü kadroları hakkında bir karar verecekleri ve bunun da Ricciardo'nun 13 yıllık F1 kariyerinin sonu anlamına gelebileceği yönündeki spekülasyonların ortasında geldi.