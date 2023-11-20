Ricciardo mutsuz: "Las Vegas'ta diğerlerinden ayrı bir ligdeydik"

Yarışa 14. sıradan başlayan Ricciardo, damalı bayrağa aynı pozisyonda ulaştı.

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın da yarıştan çekilmesiyle, Faenza ekibi son dört yarışta ilk kez puan alamadı.

Motorsport.com tarafından yarışı sorulan Ricciardo, "Yarışa iyimser başladım. Elbette iyi geçip geçmeyeceğinden emin değildim ve ne yazık ki geçmedi."

"Startta zorlanacağımızı biliyorduk çünkü bu hafta sonu burada kaygan ve soğuk zeminde lastiği çalıştırmakla ilgili kesinlikle bir şeyleri kaçırdık."

"Ama buna rağmen iyi hissediyordum, birkaç tur sonra biraz sıcaklık elde edince mücadeleye geri dönebileceğiz diye düşündüm ama bu gerçekleşmedi. Güvenlik araçları ardındaki yeniden startlar da bize yardımcı olmadı."

"Ama bu bir mazeret değil. Sadece bu hafta sonu eksikliğini hissettiğimiz bir şeydi, stintlerin başında gerçekten zorlandık."

"İşler yoluna girdiğinde, yarışın sonunda birkaç araç performans kaybı yaşamaya başladı. O noktada onlardan biraz daha hızlıydık ama yine de ilk 10 araç arasına giremedik, bu talihsiz bir durum."

"Bu yıl çok fazla yarışa katılmadığımı biliyorum ama geçen yıla göre çok daha zor olduğunu hissediyorum."

"Öndeki araçlara yaklaşmaya başladığımızda lastiklere zarar verdik, bu da bizim için işleri oldukça zorlaştırdı." dedi.

Ricciardo, AlphaTauri'nin şampiyonada mücadele ettiği takımlar olan Williams, Haas ve Alfa Romeo'nun da Abu Dabi finali öncesinde puan alamamasının iyi haber olduğunu kabul etti.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45

"Bardağın dolu tarafına bakacağım."

"Rakiplerimiz de puan alamadı, bu da bize önümüzdeki hafta için biraz umut veriyor."

"Biraz uzun bir yarıştı ve diğerlerine kıyasla farklı bir yol tutuş seviyesine sahiptik. 3. virajın dış tarafından geçiliyordum ki bence 3. virajın dış tarafı gerçekten çok ama çok kaygandı."

"Yani gerçekten diğerlerinden ayrı bir ligde yarışıyorduk, dolayısıyla yapmamız gereken bazı ev ödevlerimiz var."

"Gelecek hafta farklı bir hikaye olacak, o yüzden ona odaklanacağız. Ama bence kesinlikle yarış sonrası analizi yapmalıyız."