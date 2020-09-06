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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Motor modu yasağından sonra Mercedes'in dominasyonu eğlenceliydi"

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Ricciardo: "Motor modu yasağından sonra Mercedes'in dominasyonu eğlenceliydi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Daniel Ricciardo, Mercedes'in kendilerine karşı lobi çalışması sonucu getirildiğini düşündüğü motor modu yasağının ardından İtalya'da bir kez daha dominant performans göstermesinin eğlenceli olduğunu söyledi.

FIA, takımlara göndermiş olduğu teknik direktif ile İtalya GP'den itibaren sıralamalarda ve yarışta tek motor modu kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Bu, takımların sıralamalarda daha hızlı gitmelerine yardımcı olan ekstra modu kullanamayacakları manasına geliyor.

FIA'nın bu hamleyi yapmasının ardından en çok Mercedes'in bundan etkileneceği düşünülüyordu. Mercedes, Red Bull'un öncülüğünde oluşturulan lobinin kendilerini yavaşlatmak için böyle bir çalışma yaptığına inanıyor.

Değiştirilen kuralın ardından Mercedes, en yakın rakibinin 0.8 sn önünde sıralamalarda ilk iki sırada yer almayı başardı. Sıralamaların ardından Toto Wolff, böyle bir yasağın gelmesi ihtimaline karşı öncesinde motor modu olmadan çalışmalara başladıklarını açığa çıkardı.

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Parti modsuz sıralamalarda güç dengelerinde çok fazla değişiklik olmaması karşısında hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Ricciardo, "Ben güç dengesinin değişmesini zaten beklemiyordum. Renault ekibi de beklemişse buna şaşırırım. Gerçekten böyle bir beklentilerinin olduğunu sanmıyorum."

"Bu nereden çıktı, bir takım mı buna öncülük etti ya da bir şeyler değişebilir umuduyla mı bunu getirdiler bilmiyorum."

"Şaşırdığımızı düşünmüyorum. Mercedes yaptığı bazı yorumlarla biraz kibirli gibi duruyor ancak ben asla bu değişikliğin ardından onların zorlanmasını beklemiyordum. Yani evet. Şu anda aynen devam edecekler."

"Onların bu şekilde geri püskürtmesini sevdim diyebilirim. Eğlenceli." dedi.

 
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Editör Jonathan Noble

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