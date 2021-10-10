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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Ricciardo motor değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak!

Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, yeni bir güç ünitesine geçtiği için Türkiye Grand Prix’sine gridin en gerisinden başlayacak.

Ricciardo motor değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak!

Avustralyalı sürücü, İstanbul Park’taki sıralama turlarında hayal kırıklığı yaşadı ve kuruyan pistte ilk bölümde elendi.

Normalde yarışa 15. sıradan başlayacak olan McLaren sürücüsünün motor havuzuna yeni bir güç ünitesi eklemenin faydalı olup olmayacağı değerlendirildi.

Mercedes fabrika takımı gibi müşteri takımları da dayanıklılık riskleri konusunda dikkatli olmak durumundalar.

Yapılan değerlendirmenin ardından McLaren, Ricciardo’nun güç ünitesindeki içten yanmalı motoru, turboyu ve MGU-H’i değiştirdi.

 

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Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor?

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