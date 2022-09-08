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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ricciardo, Monza'ya dönmenin "tuhaf hissettirdiğini" düşünüyor

Daniel Ricciardo, geçtiğimiz sezon galibiyete ulaştığı Monza'ya bambaşka bir pozisyonda dönüyor olmasından ötürü "tuhaf hissiyatlarla baş başa kalacağını" söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Altay Gök
Ricciardo, Monza'ya dönmenin "tuhaf hissettirdiğini" düşünüyor
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Geçtiğimiz sezon İtalya'daki olaylı hafta sonunda epey iyi bir performans ortaya koyan ve galibiyete ulaşan Ricciardo, McLaren'a 2012 Brezilya GP'sinden bu yana ilk galibiyetini getirmişti.

Ancak bu galibiyet, zorlu bir dönem geçiren Ricciardo için nadir iyi yarışlardan biri olarak kayıtlara geçti ve 2022 sezonunda performansı daha da düşen Avustralyalı pilotun sözleşmesi 2021 F2 şampiyonu Oscar Piastri'ye yer açmak için feshedildi.

Yaz arasından istediği şekilde dönüş yapamayan Ricciardo, Monza'ya geri dönmenin "tuhaf hissettirdiğini" düşünüyor.

Ricciardo, "[Monza'ya] dönmek beni birçok tuhaf hissiyatla baş başa bırakacak, buna eminim."

"Biraz mutlu, biraz da hüzünlüyüm -nitekim geçen yıl çok büyük bir yarışı geride bıraktık, bu yıl ise farklı bir konumdayız." 

"Podyum için mücadele edeceğimizi söylemeyi çok isterdim ama sanırım şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, celebrates on the podium

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, celebrates on the podium

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Formula 1'e bir sene ara verebileceği konuşulan Ricciardo, yine de halen motive olduğunu ve "17. sıra için savaşmak istemediğini" söylüyor.

Avustralyalı pilot, "Monza'ya gösterebileceğim yüksek enerjiyle gelmek ve buradan elde edebileceğimi bildiğim sonuçlarla ayrılmak istiyorum."

"17. sıra veya arka sıra mücadelesi vermek istemiyorum, dolayısıyla buna karşı da savaşıyor olacağım."

"Dövüş sporlarını çok severim, eskiden izler ve yumruk yese dahi ayağa kalkmayı başaran sporcuları desteklerdim -bu kez ayağa kalkmaya çalışan taraf ben olacağım."

"Sanırım sezon sonunda kesinlikle kendimi kapatmak ve evde biraz zaman geçirmek isteyeceğim. Ama henüz buna hazır değilim.

"Son birkaç hafta sonu zaman zaman rahatsız edici oldu ama henüz kapıyı kapatmaya hazır değilim." dedi.

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