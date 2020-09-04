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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun

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Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun
Ekleyen:
, Editör

Renault F1 pilotu Daniel Ricciardo, Monza'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarının ardından araçtan memnun olduğunu ve günün kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

Renault pilotlarının her ikisi de seansı ilk onda tamamlamayı başaramadılar ancak Daniel Ricciardo'nun zaman turu silindi.

Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen Renault pilotu Daniel Ricciardo, Monza'daki ilk günün kendileri için iyi geçtiğini belirtti ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Ricciardo, “Başarılı gün oldu. Çalışmalarımızdan çok memnunum. Dokuzuncu olduğum ilk antrenman seansında kendimi çok rahat hissettim, ama daha fazlasını yapabileceğimizi biliyordum."

"İkinci antrenmanda iyi tempoya sahiptim, ancak pist sınırlarını ihlal ettiğim için zaman turum silindi. Bunlar küçük şeyler, bugün asıl önemli olan aracın neler yapabileceğini anlamaktı."

"Yarın her şey sorunsuz giderse, birkaç pozisyon kazanabiliriz. Uzun sürüşlerde iyi durumdayız. Artık sıralama turları için hazırlanmaya odaklanacağız. " dedi.

Esteban Ocon ise günden memnun olduğunu ancak daha fazlasını yapabileceklerini belirtti.

“Cuma günkü sonuçların bir önemi yok. Ama programımızı uygulama şeklimizden oldukça memnunum."

"Bugün trafik yüzünden son derece zordu. Yine de iyi bir gün geçirmeyi başardık."

"Antrenmanlar arasında, ayarlar hakkında birkaç şey bulduk ve gelişmeyi başardık. Aracın uzun seriler halinde atılan turlarda dengeli olması harikaydı."

"Yarın yeni bir gün ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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