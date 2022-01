Ricciardo, Monza galibiyetiyle "bir açıklama yapmak" istemiş

Ricciardo, 2021'de başlayan üç yıllık bir anlaşma ile Renault'dan McLaren'a geçti. Ancak başlangıçta takıma adapte olmakta zorlandı ve puanların çoğunu takım arkadaşı Lando Norris aldı.

Ancak Ricciardo, yaz arasının ardından geri geldi ve İtalya Grand Prix'sinde baskın bir galibiyet alarak McLaren'a, 2012 Brezilya'dan sonra ilk zaferini getirdi.

Ricciardo, sprint yarışını üçüncü sırada bitirmeden önce sıralamada beşinci olarak, hafta sonu boyunca gridin ön tarafında mücadele etti. Yarışın çoğunu lider götürdü ve damalı bayrağı görmeden önce en hızlı turu atı.

Ricciardo bu performansının ardından, "hiç ayrılmadığını" ve sadece "bir süreliğine kenara çekildiğini" söylediği unutulmaz bir radyo mesajı verdi.

Ricciardo, radyo mesajının kendisine "o anda" geldiğini ve bunun önceki performans koçuyla paylaştığı bir film alıntısı olduğunu söyledi. Ancak mesajın, Monza'daki performansıyla bir açıklama yapmasının önemi ile ilgili olduğunu açıkladı.

Ricciardo, Autosport'un da dahil olduğu sezon sonu röportajında, "Sanırım bu, 'Ben hiç ayrılmadım, sadece kenara çekildim!' denilen bir filmden geliyor. Bazen bunun hakkında şaka yapardık."

"Sanırım 'Hiç ayrılmadım.' sözü bunun bir parçasıydı. Ancak bunu planlamamıştım."

"Tereddüt etmiş olabilirim çünkü Valtteri gibi 'İlgili kişiye' şeklinde konuşmak istemedim. Bunun, 'Herkesi s**tir et!' gibi bir ses klibi olmasını istemedim."

"Ancak kesinlikle adımı silen çok fazla insan varmış gibi hissediyordum ve ayrıca o hafta sonu üzerimde bir şey vardı. Sonuç beni şaşırtmadı."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images