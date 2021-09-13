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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ricciardo: “Monza F1 galibiyeti, Hamilton/Vertappen kazasından önce benimdi”

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Daniel Ricciardo, Max Verstappen ve Lewis Hamilton yarış dışı kalmadan önce, Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde galibiyeti elinde tuttuğunu söyledi.

Ricciardo: “Monza F1 galibiyeti, Hamilton/Vertappen kazasından önce benimdi”

Avustralyalı, Monza’da sürpriz bir galibiyetle, McLaren’ın 2012’den beri ilk zaferini almasını sağladı.

Başarısının kilit noktası ise, pole sahibi Max Verstappen’i ilk şikanda geçmek ve daha sonrasında avantajını korumak oldu.

Avustralyalı pilot, kritik pit stoplarda liderliğini kaybetmekten endişe etse de, lastik değişiminden sonraki anda, galibiyetin kendisinde olduğunu bildiğini söyledi.

Pit stoplara kadar Verstappen ile farkını koruması hakkında ise Ricciardo, sadece Red Bull pilotunun yapacağı geç bir hamlenin kendisine problem oluşturacağını düşünüyor.

Ricciardo, “Bazı turlarda çok yaklaştığı oldu ama hiç ciddi anlamda savunma yapmam gerekmedi.”

“Arkamdaydı ama gözünü karartmadığı ve bir hata yapmadığım sürece geçmesinin zor olacağını biliyordum.”

“Biraz zayıf hissettiğim yer, onu arkada tutmayı başardıktan sonraydı. Çünkü lastikler bitiyordu. Sanırım o sırada, herkes aynı durumdaydı ama o an kafamda, zayıf kaldığımızı düşünüyordum.”

“Pite girdim ve arkamdan herkes pite girdi, sanırım hepimiz aynı anda zorlanmıştık. Pitten lider çıktığımız an, bir talihsizlik yaşanmazsa bu yarışı kazanabiliriz, ‘tamam, bugün başarıyoruz’ dedim.”

“Daha sonra biraz rahatladım ve, ‘evet, bugün biri gelip ellerimden almadığı sürece bu yarışı kazanıyoruz’ dedim.”

Ricciardo, güçlü geçirdiği hafta sonunda, McLaren’ın yüksek hızının şüphesiz yardımcı olduğunu ama sıralama turu sonrası, içinde taşıdığı öfkenin de kendisini etkilediğini söyledi.

“Bence, bu pist McLaren için iyi görünüyor.”

“Geçen sene de iyiydi. Ben sürmüyordum ama takımın aldığı sonuçları tabii ki gördüm.”

“Sadece bununla bile hafta sonuna daha güvenle geleceğimizi biliyordum. Daha sonra da pisti sevmem gibi benimle gelen iki şey etkili oldu.”

“Bu pisti her zaman sevdim, her zaman eğlenceliydi ve genel olarak iyi olduğum bir yer oldu. Daha sonra bunlar arabayla ilgili iyi hislerimle, son zamanlarda daha rahat ve özgüvenli hissetmemle birleşti.”

“Ek olarak, Cuma günü çok yakındı ve bu beni sinirlendirdi. İlk üç çok yakındı ve bence benim turum iyiydi. Ancak, her zaman ‘daha iyi yapabilirdim’ dediğim anlar oluyor.”

“Bazen gözüm kararıyor. Kesinlikle biraz öfke sahibiyim ve o söylediğim gibi bazen iyi yönde etkisi olabiliyor. Bence, bunu hafta sonunun kalanında avantajıma kullandım.” 

Çeviri: Aybike Simay Erden

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