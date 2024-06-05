Ricciardo: "Montreal'de puan almak istiyorum"

Her iki pilot da Montreal'deki Circuit Gilles-Villeneuve'de iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Ricciardo, Kanada'ya geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Montreal'i seviyorum, bu pisti seviyorum, Kanada'ya geri döndüğüm için çok mutluyum."

"Kanada'daki ilk Formula 1 galibiyetimden bu yana on yıl geçti. Geçen yılki yarışı kaçırmıştım, bu yüzden iyi bir hafta sonu geçirmek ve puan kazanmak istiyorum." dedi.

Ricciardo, 2014 yılında kazandığı unutulmaz zaferini hatırlatarak, Montreal'e duyduğu özel sevgiyi vurguladı.

Geçen yıl kaçırdığı yarışı telafi etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ricciardo, bu hafta sonu güçlü bir performans sergileyerek puan kazanmayı hedefliyor.

Yuki Tsunoda da Kanada Grand Prix'sini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Kanada Grand Prix'si için heyecanlıyım."

"Montreal'i gerçekten seviyorum, hafta sonu başlamadan önce şehirde arkadaşlarımla birkaç gün geçirmek güzel olacak." dedi.

Tsunoda, Montreal'deki pisti çok sevdiğini ve burada daha önce hiç puan almadığını belirterek, "Daha önce hiç puan almadığım bir pist, dolayısıyla şu anki hedefim bu."

"İki hafta önce Monako'da ilk kez puan almayı başardım, şimdi aynı şeyi Montreal'de de yapmak istiyoruz."

"Takım harika bir iş çıkarıyor, sonuca odaklanmalı ve işi bitirmeliyiz." dedi.

Geçtiğimiz Monako Grand Prix'sinde ilk puanını almanın getirdiği motivasyonla Tsunoda, Montreal'de de aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.