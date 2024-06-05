Ricciardo: "Montreal'de puan almak istiyorum"
Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda, Kanada Grand Prix'si öncesinde heyecanlarını dile getirip, hedeflerinin puan olduğunu söylediler.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Her iki pilot da Montreal'deki Circuit Gilles-Villeneuve'de iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
Ricciardo, Kanada'ya geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Montreal'i seviyorum, bu pisti seviyorum, Kanada'ya geri döndüğüm için çok mutluyum."
"Kanada'daki ilk Formula 1 galibiyetimden bu yana on yıl geçti. Geçen yılki yarışı kaçırmıştım, bu yüzden iyi bir hafta sonu geçirmek ve puan kazanmak istiyorum." dedi.
Ricciardo, 2014 yılında kazandığı unutulmaz zaferini hatırlatarak, Montreal'e duyduğu özel sevgiyi vurguladı.
Geçen yıl kaçırdığı yarışı telafi etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ricciardo, bu hafta sonu güçlü bir performans sergileyerek puan kazanmayı hedefliyor.
Yuki Tsunoda da Kanada Grand Prix'sini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Kanada Grand Prix'si için heyecanlıyım."
"Montreal'i gerçekten seviyorum, hafta sonu başlamadan önce şehirde arkadaşlarımla birkaç gün geçirmek güzel olacak." dedi.
Tsunoda, Montreal'deki pisti çok sevdiğini ve burada daha önce hiç puan almadığını belirterek, "Daha önce hiç puan almadığım bir pist, dolayısıyla şu anki hedefim bu."
"İki hafta önce Monako'da ilk kez puan almayı başardım, şimdi aynı şeyi Montreal'de de yapmak istiyoruz."
"Takım harika bir iş çıkarıyor, sonuca odaklanmalı ve işi bitirmeliyiz." dedi.
Geçtiğimiz Monako Grand Prix'sinde ilk puanını almanın getirdiği motivasyonla Tsunoda, Montreal'de de aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"
Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar