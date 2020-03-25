Ricciardo: "Monako'nun iptali 'can acıtıcı' oldu"

2020 sezonunun ilk sekiz yarışı, devam eden Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi ve Avustralya ile Monako'daki olaylar tamamen iptal edildi.

Monako'nun iptali geçen Perşembe günü doğrulandı ve 1954'ten beri ilk kez Monako'da bir Grand Prix gerçekleşmeyecek.

Çoğu ülkede Coronavirüs nedeniyle evden çıkma yasağı gibi kararlar alındığı için F1 sürücüleri de antrenmanlarını kendi evlerinde sürdürüyorlar.

Çarşamba günü Instagram'da Renault tarafından düzenlenen bir Soru-Cevap etkinliğine katılan Ricciardo, ne zaman yarış yapacakları hakkında bir fikri olmadığını söylerken, Monako'nun iptalinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Monako kazanan Ricciardo, "Henüz kafamda yarışın turlarını canlandırmıyorum, çünkü henüz hangi pistte yarışacağımızı bilmiyorum."

"Dün gece Monako'nun araç üstü görüntülerini izledim ve biraz üzüldüm. Nerede olacağımızı gerçekten bilmiyorum. Ama bu benim biraz canımı yaktı."

"Tabii ki de iptal edilen tüm yarışlar canımı yakıyor, en yakın zamanda Melbourne mesela. Ne yazık ki gerçeklik işin içine girmeye başladı." dedi.

F1 şefi Chase Carey geçtiğimiz günlerde 2020 sezonunun yaz aylarında başlayıp, Aralık ayına kadar süreceğini, sezonun ise 15-18 yarıştan oluşacağını belirmişti.

14 Haziran'daki Kanada Grand Prix'si şimdilik açılış yarışı olarak planlanıyor ancak Ağustos ayındaki Tokyo Olimpiyatları gibi spor etkinliklerine sporcu göndermeyeceklerini açıklamaları, yarışın durumunu tehlike altına sokuyor.

Uzun süre sonra yeniden piste çıktığında nasıl hissedeceği sorusuna Ricciardo, esprili bir dille, "Sıralama turlarını sonuncu tamamlamayı düşünüyorum! Çünkü birinci virajda bolca karmaşa olacağına inanıyorum."

"Sadece hepsini izleyeceğim ve sonra ilk turu tamamlayacağım. Pole pozisyonunu alacağım ve gönüllü olarak son sıradan başlayacağım." yanıtını verdedi.

Ricciardo, performans koçu Michael Italiano ile uzaktan çalışmaya devam ediyor.

Ricciardo, “Beni bu rekabetçi zihniyette tutan şey kesinlikle antrenman. Antrenman yaparken biraz öfke duyuyorsunuz, bu yüzden şimdilik benim ilacım bu."

"Bana göre şu anda fit olmak için mükemmel bir zaman. İçeride kalmaya zorunlu tutuluyoruz, uzun uçuş sorunları yok, havaalanına gitmiyoruz, hiçbir zaman şansımız olmadığı için bir antrenman kampı kurma şansımız bile var."

"Zamanımızın olduğunu bilmek güzel, acele etmemiz gerekmiyor." dedi.